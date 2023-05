Se cercate prestazioni al top e una forte convenienza in un portatile o desktop, vi invitiamo a dare un’occhiata alle offerte disponibili attualmente sullo store Lenovo, dove troverete ottimi dispositivi per studenti e professionisti. La convenienza sarà garantita dagli sconti fino al 45% che, in alcuni casi, vi consentiranno di risparmiare cifre come 700 euro.

Vediamo quindi subito quale potrebbe essere il portatile o desktop su cui varrà la pena investire il proprio denaro, anche perché non è chiaro quando queste offerte termineranno. Inoltre, lo store segnala che alcuni modelli soffrono di scorte limitate, un motivo in più per non perdere tempo.

Con il suo sconto di 700 euro, il Legion Pro 5i 16 è tra le migliori opzioni per chi si può permettere di spendere cifre importanti per un notebook dalle funzionalità e prestazioni leader della categoria. Nonostante a bordo ci siano componenti di ultimissima generazione, arrivati da pochi mesi sul mercato, Lenovo ha fatto sì che questo modello possa essere acquistato a un prezzo già vantaggioso rispetto a quello originale, il che è davvero sorprendente.

Il tutto ruota attorno alla piattaforma Intel di 13° generazione, che vede come protagonista l’ottimo Core i7-13700HX, un processore che raggiuge i 5 GHz al momento del bisogno. Parliamo di frequenze di clock molto elevate, fino a poco tempo fa raggiungibili solo dalle controparti desktop. Le prestazioni che sarà in grado di offrire questo modello sono infatti comparabili a quelle di un desktop di fascia alta.

I componenti di ultima generazione passano anche attraverso la scheda video, che vede la presenza di una RTX 4070, che aiuterà non solo il processore a svolgere ancora più rapidamente le operazioni in alcuni frangenti, ma anche di gestire i software di grafica avanzata in maniera ottimale, permettendo ai professionisti di completare i loro progetti dimezzando le tempistiche.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Lenovo dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che lo stock di prodotti disponibili è in alcuni casi molto limitato.

