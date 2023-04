Una delle paure più grandi degli utenti PC è quella di esaurire lo spazio di archiviazione, non potendo più conservare foto, video e programmi e rallentando la velocità del computer. Fortunatamente a venire in soccorso in queste situazioni vi sono gli SSD, che permettono di aumentare la memoria disponibile; se state pensando di acquistarne uno non possiamo che consigliarvi di dare uno sguardo alla pagina Amazon dedicata a Crucial, dove troverete tantissimi modelli scontati fino al 50%!

Crucial è uno dei brand più conosciuti e affidabili quando si parla di SSD, producendo svariate tipologie di hard disk sia esterni che interni per PC e console, con taglie che arrivano fino ai 4TB. Questa varietà si riflette sul catalogo Amazon, dove sono presenti tantissimi modelli che riusciranno ad accontentare le esigenze di chiunque.

Tra le offerte più allettanti vi è senza dubbio l’SSD esterno Crucial X6 da 1TB, scontato a soli 77,36€ anziché 134,99€. Vi basterà collegare l’hard disk al PC attraverso una porta USB-C per iniziare a immagazzinare foto, video, documenti, brani musicali e programmi; grazie alla velocità di lettura fino a 800 MB/S riuscirete poi ad accedere a tutti i vostri file rapidamente, esattamente come se fossero ancora nel disco rigido del computer.

Per tutti coloro che sono in possesso di un computer fisso la soluzione ideale è invece l‘SSD interno Crucial P3 Plus da 2TB, in offerta a 128,87€ invece di 250,99€. Dotato di una velocità di lettura fino a 5.000 MB/s, vi offrirà abbastanza spazio per contenere tutta la vostra libreria di giochi, migliorando le prestazioni del vostro PC e rendendolo più rapido. A tal proposito, se siete dei gamer e volete saperne di più riguardo agli hard disk per console, vi invitiamo a leggere la nostra guida all’acquisto dedicata.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi degli SSD Crucial attualmente in sconto su Amazon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire tutti i prodotti. Il nostro consiglio è di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le offerte potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!