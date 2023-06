Se cercate una VPN che offre velocità elevate e sicurezza impeccabile a un prezzo davvero misero, la miglior offerta che potete attivare oggi è il pieno biennale di PrivadoVPN. Attualmente, questa è l’unica opzione in sconto tra quelle offerte da questo provider, ed è stata raccomandata da numerose riviste specializzate.

L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato e consente di risparmiare un incredibile 82% sul prezzo originale, passando da 10,99€ a soli 1,99€ al mese. Effettuando un rapido calcolo, si può stimare un risparmio al termine dei 24 mesi superiore ai 200 euro. Non è affatto male per una VPN a pagamento che offre dati illimitati, un ampio numero di server, la possibilità di installarla su un numero illimitato di dispositivi e molto altro ancora.

Affidabile come le migliori VPN del 2023, Privado VPN garantisce la crittografia e il reindirizzamento sicuro del vostro traffico internet attraverso server remoti. Nessuno potrà intercettare o accedere alle vostre attività online mentre navigate in tutta tranquillità.

La vostra sicurezza è prioritaria: durante la navigazione web, le vostre informazioni sensibili, come password e dettagli delle carte di credito, rimarranno nascoste agli occhi indiscreti. Indipendentemente dal dispositivo utilizzato, Privado VPN proteggerà sia i computer desktop che i dispositivi mobili, offrendo una crittografia avanzata AES a 256 bit.

Se avete bambini, la funzione di controllo genitori vi aiuterà a garantire una navigazione web sicura per loro. Inoltre, Privado VPN offre anche protezione da malware e attacchi di phishing, agendo come un affidabile antivirus, un vero valore aggiunto alla vostra sicurezza online.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

