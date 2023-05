Se siete alla ricerca di una VPN che svolga il suo lavoro senza badare troppo a tecnicismi, adatta quindi, per la maggior parte degli utenti, TunnelBear è la miglior scelta che possiate fare. Oltre alla facilità d’uso, oggi avete un motivo in più per scegliere questo provider di virtual private network per la salvaguardia del vostro anonimato online, poiché vi è permesso risparmiare fino al 67%.

A fini esaustivi, lo sconto maggiore lo si avrà con il piano triennale, che per un tempo limitato costerà 3,33 invece di 9,99 dollari al mese. Questo importo, al cambio, corrisponde approssimativamente allo stesso valore in euro. Se pensate di poter fare a meno della VPN dopo 1 anno, potrete risparmiare anche sul piano annuale, rinunciando però allo sconto del 67% a favore di un pur sempre ottimo 50%.

Come detto in apertura, TunnelBear è una delle VPN più semplici da usare e lo si nota fin dall’installazione, a prescindere che venga fatta su PC o mobile. Una volta avviata l’applicazione, vi verrà mostrata una mappa contenente tutti i server ai quali potrete connettervi, facilmente riconoscibili in base al paese di riferimento.

Molte delle funzionalità della versione desktop saranno accessibili anche da smartphone e tablet, inclusa la possibilità di scegliere quali applicazioni dovranno usare la connessione sicura, lasciando alle altre la possibilità di connettersi tramite l’IP del vostro provider.

Rendervi anonimato durante la navigazione web vuol dire che la VPN non dovrà raccogliere alcun genere di cookie o indirizzi. TunnelBear si distingue da questo punto di vista, garantendo una politica di no-log chiara e completa, raccogliendo soltanto i dati necessari per il corretto funzionamento dell’applicazione, vale a dire il tipo di sistema operativo e la quantità di dati utilizzata.

Non ci resta, dunque, che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

