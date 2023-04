Un gruppo di cinesi ha avuto un’idea a dir poco geniale, creando un prodotto che non può mancare a nessun nerd che si rispetti. Si tratta di un’idea tutto sommato semplice, ma allo stesso tempo complicata da realizzare: usare delle RX 580 per creare portachiavi.

La RX 580 è stata lanciata nel 2017 e ormai possiamo dire che ha fatto il suo tempo, quindi perché non riciclarla in qualcosa di particolare e unico come un portachiavi? I creatori hanno preso dei PCB inutilizzati, li hanno tagliati per raggiungere le dimensioni adeguate e vi hanno installato una GPU e due moduli di memoria video.

Credit: Goofish

Non è noto da dove siano state prese le schede video usate, ma è probabile che tra vecchi PC smantellati e residui di mining farm, non sia poi così complicato accaparrarsi delle RX 580 a prezzi ridicoli. Sì, perché i portachiavi sono in vendita a 5 dollari, segno che le GPU non costano davvero nulla al creatore.

Se anche voi volete comprarne uno (perché noi ne vorremo decine), purtroppo ci sono brutte notizie: sembra che ne siano stati prodotti soltanto 3 e nel momento in cui scriviamo, ne è rimasto solo 1. La speranza è ovviamente quella che il creatore si rimbocchi le maniche e ne produca ancora, in modo da avere più chance di acquistarne uno.

E se vi state chiedendo perché nell’immagine c’è un portachiavi con GPU NVIDIA, la risposta è semplice: il primo acquirente ha ricevuto, in maniera del tutto gratuita, un secondo portachiavi creato con una GeForce 9500 GT.