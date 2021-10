Se siete fan di LOL non potete perdervi questi accessori Logitech

Tramite un comunicato stampa, Logitech ha annunciato di aver stretto un accordo con la software house Riot Games per la realizzazione di una serie di accessori dedicati al popolare League Of Legends in edizione limitata. Nello specifico, i prodotti in questione sono le cuffie da gaming Logitech G PRO X, il mouse da gaming Logitech G PRO Wireless, la tastiera meccanica da gaming Logitech G, e il mousepad Logitech G 840 XL.

Credit Logitech

Peter Kingsley, CMO di Logitech G, ha dichiarato:

Quando ami un gioco come League of Legends, ti ci immergi come se fosse il tuo vero mondo. Abbiamo costruito questa collezione in collaborazione con il team di League of Legends, basandoci sull’idea di unire i nostri prodotti e le nostre tecnologie di livello professionale con gli iconici design Hextech di League of Legends. Le cuffie, la tastiera, il mouse e il mousepad sono rivestiti con gli speciali colori di League, creando una collezione unica progettata per ispirare i gamer di tutto il mondo.

In risposta, Ashley Maidy, Head of Consumer Products di Riot Games, ha affermato:

Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Logitech G. Sono stati dei partner fantastici quando si è trattato di migliorare l’esperienza del giocatore e portare League of Legends alla vita. La nuova collezione pro-level eleva l’esperienza di qualsiasi gamer, traducendo la nostra tecnologia Hextech di League of Legends in eleganti prodotti incentrati sulle prestazioni.

Gli articoli, che rispecchiano le elevate caratteristiche tecniche della serie “classica”, cattureranno sicuramente l’attenzione degli appassionati a causa del loro aspetto estetico, senza contare anche le elevate prestazioni assicurate dagli stessi.

Credit Logitech

Tutti i prodotti Logitech G collezionabili in edizione limitata dedicati a League of Legends saranno disponibile a partire dal 1° novembre. Ecco i prezzi ufficiali:

Cuffie da Gaming Logitech G PRO X League of Legends Edition – 129,99€

Tastiera da Gaming Logitech G Meccanica League of Legends Edition – 129,99€

Mouse da Gaming Logitech G PRO Wireless League of Legends Edition – 129,99€

MousePad Logitech G 840 XL League of Legends Edition – 49,99€

Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di consultare direttamente il sito ufficiale.