Diversi utenti hanno segnalato una segnalazione ricorrente di Windows Defender, secondo cui il computer sarebbe infetto da un virus. Se anche voi state ricevendo la segnalazione “Comportamento:Win32/Hive.ZY“, potete tranquillamente ignorare l’avviso, poiché si tratta di un falso positivo.

A quanto pare, il problema è collegato a un file di aggiornamento di Defender, che causa l’errato rilevamento di malware, quando invece si tratta di normali applicazioni basate su Electron o Chromium.

La descrizione della minaccia è alquanto generica, e fa riferimento al possibile recupero di file dannosi.

Microsoft ha già confermato di essere al lavoro su una soluzione. E potete seguire la vicenda sul forum ufficiale dell’azienda.

Parlando di falsi positivi, si tratta di un elemento alquanto fastidioso, da cui quasi nessun antivirus è esente. A volte si tratta di bug introdotti con un aggiornamento, altre una voce errata nel database delle minacce. In ogni caso, nelle nostre valutazioni, in sede di recensione, teniamo conto anche di questo fattore per stabilire il grado di precisione di un software di sicurezza.

Non siamo gli unici, infatti laboratori di test indipendenti, come AV-Comparatives e altri, includono questo parametro nella valutazione complessiva di un antivirus. I migliori in classifica, infatti, avranno un tasso di falsi positivi molto basso, oltre che altre proprietà (come la capacità di proteggere da minacce online ancora sconosciute, per fare un esempio).

Come sempre, ricordiamo che è molto importante assicurarsi di tenere aggiornati gli antivirus e tutti gli altri tool di sicurezza impiegati per la protezione dei dispositivi, ad esempio filtri antispam e firewall.