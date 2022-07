Lo scorso anno, vi abbiamo parlato della tecnologia “Heat-Assisted Magnetic Recording” (HAMR), la quale permetterà di aumentare ulteriormente la capacità degli hard disk meccanici per server e data center in modo significativo e piuttosto rapido.

I moderni HDD da 20TB con nove piatti hanno una densità areale di circa 1,116Tb/pollice². Seagate ha dimostrato che la sua tecnologia HAMR può supportare densità areali fino a 2,6 Tb/pollice², crescendo fino a 6Tb/pollice² entro il 2030 per fornire HDD da 3,5” da 100TB.

Ma HAMR è complicato in quanto richiede non solo nuove testine, ma anche nuovi media, il che forse è ciò che potrebbe rallentare la sua adozione per i prodotti di massa. Un altro aspetto da considerare sugli hard disk con un singolo attuatore è rappresentato dalle prestazioni IOPS-per-TB, in quanto diminuiscono con l’aumento della capacità, incidendo sulla reattività del sistema e, in ultima analisi, sulla qualità del servizio e questo potrebbe essere un problema per i piccoli data center aziendali, i quali potrebbero decidere di aspettare dispositivi con un doppio attuatore.

David Mosley, amministratore delegato dell’azienda, in occasione della call con gli investitori e gli analisti finanziari, ha affermato:

Siamo sulla buona strada per il lancio della nostra famiglia di unità da oltre 30TB basate sulla tecnologia HAMR. Prevediamo di iniziare a distribuire ai clienti questi prodotti basati su HAMR entro il prossimo anno.

Nel corso del 2023, quindi, dovrebbero essere lanciati sul mercato hard disk basati sulla piattaforma HAMR di seconda generazione con una capacità di oltre 30TB. Purtroppo, senza una data di uscita precisa è piuttosto difficile fare delle previsioni, ma è possibile, così come in passato, che la società inizi a fornire a clienti selezionati i nuovi HDD alla fine del 2023, per poi in seguito renderli ampiamente disponibili.