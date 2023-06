Il noto produttore di alimentatori di alta gamma, durante l’esposizione del Computex 2023, ha presentato la sua nuova gamma di alimentatori compatibili con lo standard ATX 3.0, mostrato come l’anno scorso i case della gamma Syncro e introdotto, invece per la prima volta, le ventole con aggancio magnetico della serie MagFlow.

I nuovi alimentatori di Seasonic non sono solo compatibili con lo standard ATX 3.0 e in grado di offrire un wattaggio fino a 1600 Watt con 80Plus Platinum, ma anche raffreddati in via completamente passiva su alcuni specifici modelli (nelle unità comprese tra 500 e 700 Watt). In aggiunta alle unità dedicate per i desktop, Seasonic ha confermato di aver stretto una partnership con Nvidia per fornire alimentatori per i data center, un’area di interesse crescente complice anche l’IA. Seasonic sta anche esplorando il campo della tecnologia medica e ha iniziato a fornire alimentatori per macchinari medici.

Ma le vere star dello stand sono state le ventole della serie MagFlow che, come suggerisce il nome, sono ventole ad aggancio magnetico che si possono collegare in cascata tra loro senza fili (daisy chain). Una soluzione curiosa che arriverà in futuro anche con LED ARGB così da incontrare il gusto anche dei gamer più vicini al design del proprio desktop. Le ventole, con design a cuscinetto fluidodinamico (FDB), sono pensate per offrire ottime prestazioni a bassa rumorosità. Coperte dalla garanzia per 3 anni, le ventole MagFlow sono attualmente disponibili esclusivamente nel formato da 120 millimetri con una velocità di rotazione compresa tra 600 e 2000 giri al minuto. Nessuna informazione ancora per il prezzo.