Le Intel Arc Alchemist sono ormai realtà da un paio di mesi. La gamma comprende per adesso due offerte di fascia alta e una di fascia bassa: nello specifico le due top di gamma Arc A770 e Arc A750, insieme al modello più economico Arc A380. Il debutto non è stato esente da problemi di gioventù legati principalmente ai driver, che oltre a dei guai di tipo grafico, non permettevano nemmeno di essere installati o, in alcuni casi, persino di visualizzare correttamente il monitor, ne di utilizzare correttamente l’interfaccia Arc Control e le relative funzionalità. Superate queste difficoltà iniziali, l’ultima versione migliora ora le prestazioni delle GPU di un buon 20% in alcuni giochi, rendendo le schede sempre più competitive e interessanti per chi non ha intenzione di spendere grosse cifre per assemblare un PC da gioco.

Intel deve ancora lanciare il suo modello di fascia media Arc A580, che potrebbe essere svelata entro la fine di quest’anno. Oltre a un probabile e interessante rapporto prezzo/prestazioni, il modello avrà un consumo inferiore ai 200W. Proprio quest’ultimo fattore è una delle priorità dell’azienda, come specificato da Raja Koduri, a capo della divisione grafica di Intel. In un’intervista con Gadget 360, l’ingegnere ha sottolineato l’obiettivo prioritario di fornire più prestazioni per watt nei prodotti grafici della società di Santa Clara:

“Le prestazioni per watt, ovvero fornire prestazioni più elevate a una potenza inferiore, sono la mia massima priorità. Ci sarà sempre qualcuno con una certa abilità che può dire ‘ti darò più potenza’, ma il mio obiettivo è una potenza inferiore. L’altro problema che trovo con l’aumentare la potenza e vantarsi dei benchmark è che, sebbene sia positivo dal punto di vista del marketing, c’è un numero limitato di utenti di PC che possono semplicemente acquistare una scheda del genere e inserirla nel proprio PC. [Farlo] riduce parecchio la tua fetta di mercato, giusto?“

Koduri prosegue specificando che il consumo ideale per le schede video sarebbe di 200-225W, valore in cui rientrano già Arc A750 e A770 e diverse proposte della concorrenza. La priorità, secondo l’ingegnere, è riuscire a fornire quella potenza con un solo connettore, dato che le attuali schede ne fanno uso di due. Sarà quindi interessante vedere come i futuri prodotti grafici dell’azienda, tra cui sono incluse le prossime architetture Battlemage e Celestial, riusciranno nell’intento. Ciò darebbe senz’altro a Intel la possibilità di rendersi veramente competitiva per quanto riguarda il rapporto prezzo/prestazioni, un fattore sempre importante nell’acquisto dei componenti informatici.