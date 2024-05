Secondo Tim Cook, la nuova IA generativa di Apple sarà la migliore di tutte

In occasione di una conferenza con gli investitori relativa ai risultati del secondo trimestre, il CEO di Apple, Tim Cook, ha fornito nuove indicazioni sul lavoro svolto dall'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale generativa. Nonostante non siano ancora stati rivelati dettagli specifici riguardanti il presunto concorrente di Apple a ChatGPT di OpenAI o Gemini di Google, Cook non si è risparmiato sulle promesse, mantenendo alta l'attenzione e l'aspettativa.

Cook ha espresso grande ottimismo riguardo alle prospettive di Apple nel campo dell'intelligenza artificiale generativa, menzionando che l'azienda sta effettuando "investimenti significativi" e anticipando "grandi novità" da condividere presto con i clienti.

«Crediamo fortemente nel potere trasformativo e nelle promesse dell'IA, e riteniamo di avere dei vantaggi che ci differenzieranno in questa nuova era», ha aggiunto Cook.

Cook ha poi evidenziato punti di forza unici di Apple, come l'integrazione tra hardware, software e servizi, i rivoluzionari chip Apple Silicon dotati di motori neurali all'avanguardia e un focus costante sulla privacy.

Non è la prima volta che Cook fa riferimento all'imminente svolta di Apple nell'AI, ma le sue recenti affermazioni enfatizzano quanta fiducia riponga nelle capacità dell'intelligenza artificiale generativa dell'azienda. Anche se Cook non ha delineato esplicitamente i "vantaggi" che, secondo lui, permetteranno ad Apple di distinguersi nel settore, è chiaro che la società considera l'IA generativa più di una semplice tendenza passeggera.

Apple è consapevole della necessità di stare al passo con i rapidi sviluppi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, come dimostra l'entusiasmo e gli investimenti sottolineati da Cook. L'imminente evento «Let Loose» del 7 maggio, tradizionalmente centrato su annunci di nuovi prodotti (come in questo caso gli attesi iPad Pro OLED), potrebbe riservare anche sorprese legate all'intelligenza artificiale.