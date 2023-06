Secret Invasion è la nuova serie Marvel in arrivo su Disney+, basata sull’omonimo fumetto che racconta l’invasione della Terra da parte degli Skrull, una razza aliena mutaforma. La serie vede il ritorno di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli di Talos, lo Skrull che ha collaborato con Fury in Captain Marvel. Nel cast ci sono anche Emilia Clarke, Olivia Colman e Don Cheadle.

Fonte: Disney

La serie ha debuttato il 21 giugno 2023 con il primo dei sei episodi previsti. Tuttavia, la prima impressione degli spettatori non è stata delle migliori. Il motivo? I titoli di apertura della serie sono stati generati da un’intelligenza artificiale, che ha usato come fonte i fumetti originali e le immagini promozionali della serie.

Il risultato è stato un collage di scene e personaggi che secondo alcuni non hanno molto senso, con quelli che sembrano errori di grafica e di continuità. Per esempio, in una scena si vede Nick Fury con due occhi normali, mentre in un’altra ha la benda sull’occhio sinistro. In un’altra scena si vede Talos con le sembianze di Maria Hill, mentre in un’altra è lui stesso. Inoltre, ci sono personaggi che non appaiono nella serie, come Iron Man e Spider-Man, e altri che sono stati modificati dall’IA, come Captain Marvel che ha i capelli rosa.

La reazione del pubblico è stata di indignazione e delusione. Molti hanno criticato la scelta della Marvel di affidare i titoli di testa a un’IA, sostenendo che sia una mancanza di rispetto verso i fan e verso i creatori dei fumetti. Altri hanno ironizzato sulla qualità dei titoli di testa, paragonandoli a un collage fatto da un bambino o a una parodia.

La Marvel non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla questione, ma secondo alcune fonti interne la decisione di usare un’IA sarebbe stata presa per risparmiare tempo e denaro, visto che la produzione della serie è stata ritardata dalla pandemia di COVID-19. Tuttavia, la scelta si è rivelata controproducente, visto che ora la serie deve affrontare una forte critica da parte degli spettatori.

È indubbio che la scelta di utilizzare un’intelligenza artificiale per creare i titoli di apertura della serie “Secret Invasion” abbia suscitato reazioni negative e delusione tra il pubblico. Tuttavia, è importante considerare che la decisione potrebbe essere stata ragionata e sensata, oltre a essere una soluzione per contenere i costi di produzione.

Secret Invasion è una serie basata su un fumetto che racconta l’invasione della Terra da parte di una razza aliena mutaforma. In questo contesto, i titoli di apertura svolgono un ruolo cruciale nel creare l’atmosfera e presentare l’anima della serie.

Mentre alcune persone hanno criticato gli errori di grafica e di continuità presenti nei titoli generati dall’IA, potrebbe essere interessante considerare che tali incongruenze potrebbero essere intenzionali per riflettere il tema della mutabilità degli Skrull. Questa scelta potrebbe essere un modo per mettere in risalto la natura ambigua e imprevedibile della nuova minaccia, creando un senso di instabilità visiva sin dai titoli di apertura.