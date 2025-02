Semplifica le tue giornate con questo mouse wireless Logitech, oggi in SCONTO! -33%

Se state cercando un mouse wireless compatto e dalle prestazioni elevate, oggi su Amazon potete acquistare il Logitech MX Anywhere 3S a soli 69,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 103,99€. Un'opportunità imperdibile per chi desidera un dispositivo versatile, preciso e dal design ergonomico.

Logitech MX Anywhere 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech MX Anywhere 3S è un mouse wireless Bluetooth che garantisce un'esperienza d'uso fluida e precisa su qualsiasi superficie, vetro incluso. Il suo sensore DPI 8K permette di lavorare con estrema precisione anche su spazi ridotti, ottimizzando i movimenti e garantendo massima reattività.

Un altro punto di forza di questo modello è la tecnologia MagSpeed, che consente uno scorrimento ultra-veloce fino a 1.000 linee al secondo, mantenendo al contempo un'elevata precisione. Rispetto al modello precedente, l'MX Anywhere 3S introduce clic silenziosi, riducendo il rumore senza compromettere la reattività.

Uno degli aspetti più interessanti di questo mouse compatto Logitech è la connessione multi-device: potete collegarlo fino a 3 dispositivi contemporaneamente e passare da uno all'altro con un semplice tocco. È compatibile con Windows, macOS, Linux e Chrome OS, rendendolo perfetto per chi lavora su più piattaforme.

Il design di MX Anywhere 3S è pensato per garantire il massimo comfort durante l'utilizzo, sia in ufficio che in mobilità. La batteria offre un'autonomia fino a 70 giorni con una ricarica completa e, grazie al connettore USB-C, bastano 3 minuti di ricarica per ottenere diverse ore di utilizzo.

Grazie allo sconto del 33%, potete acquistare il Logitech MX Anywhere 3S a soli 69,99€ invece di 103,99€. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare la vostra produttività con uno dei migliori mouse wireless ergonomici disponibili sul mercato.

Vedi offerta su Amazon