Sharkoon Drakonia II, mouse gaming dal design a squame di drago

Sharkoon ha presentato Drakonia II, mouse da gioco successore del Drakonia. Il mouse si presenta con una nuova veste a squame di drago, mentre il design garantisce un’ergonomia ottimale, almeno per il destrorsi.

Il sensore è un PixArt 3360, impostabile fino a 15000 DPI e personalizzabile fino a sei diversi livelli. Il mouse è dotato di un indicatore DPI con illuminazione bianca che mostra il livello selezionato. Il Drakonia II figura anche di un sistema di regolazione del peso, composto da un set di cinque pesi da 5,6 grammi che consentono di ottimizzare il carico fino a 28 grammi.

I pulsanti programmabili sono 12 ed è possibile impostarvi le funzioni più utilizzate, rendendo il mouse adeguato anche per i giocatori di MMO. I pulsanti raggiungibili con il pollice sono sei e garantiscono azioni rapide e veloci. Non manca infine un pulsante per il fuoco rapido, posto sotto la rotella.

Il design a squame di drago è disponibile in versione verde o nera. I pulsanti per il pollice, la rotella di scorrimento e il logo Drakonia sono illuminati con led RGB. Per garantire una presa ottimale, le scocche laterali sono realizzate in materiale testurizzato.

L’azienda ha integrato il mouse con un software dedicato, scaricabile gratuitamente dal sito di Sharkoon. Tramite il programma è possibile impostare i livelli DPI e assegnare macro e funzioni personalizzate. Il software consente anche di personalizzare il colore e gli effetti degli RGB.

Il nuovo Sharkoon Drakonia II è già disponibile per la vendita, nelle due colorazioni verde e nera, a un prezzo consigliato di 41,99 euro.