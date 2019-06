ELBRUS 3, arriva in Italia la nuova sedia gaming di Sharkoon

Sharkoon ha annunciato la disponibilità in Italia di ELBRUS 3, sedia gaming ispirata ai sedili delle auto da corsa e costruita con materiali di qualità.

Sharkoon, nota azienda tedesca specializzata in componenti per PC, periferiche e accessori per i videogiocatori, ha presentato ufficialmente ELBRUS 3, una nuova sedia gaming che va ad aggiungersi alla già vasta gamma di prodotti offerti dall’azienda.

La sedia si ispira al mondo racing, ha un design sportivo e risulta essere comoda ed ergonomica. È costruita con un telaio in acciaio, pistone a gas classe 4 e una base a stella in lega di alluminio con rotelle da 60 mm progettate per gli ambienti interni e per garantire la massima stabilità. Supporta fino a 150 kg di peso ed è perfetta per chi è alto 190 cm.

La ELBRUS 3 ha un rivestimento in similpelle che assicura una buona traspirabilità. L’imbottitura non è diversa da quella a cui Sharkoon ci ha abituati su altri modelli, risulta particolarmente morbida e si adatta bene al corpo. La seduta è comoda e avvolgente, grazie alla composizione dei lati del sedile, alla base di seduta sagomata e ai cuscini in memory foam per la zona cervicale e lombare di cui è fornita.

Schienale, altezza del sedile e braccioli: tutto è completamente regolabile, così che la sedia possa essere adattata perfettamente alle esigenze di chi la utilizza. Lo schienale ha un range di inclinazione che va dai 90° ai 160° e può essere bloccato tramite un’apposita manopola o lasciato libero, a seconda della necessità.

ELBRUS 3 va ad aggiungersi ad altri sei modelli presenti nel catalogo di Sharkoon, cinque dei quali fanno parte della serie SKILLER ed uno della SHARK ZONE. La nuova sedia gaming è già disponibile in cinque diverse colorazioni (grigia, blu, verde, rossa e bianca) a un prezzo consigliato di 259 euro.