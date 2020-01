Sharkoon Light2 200, un mouse ultraleggero e personalizzabile

Sharkoon ha annunciato il nuovo Light2 200, un mouse ad alte prestazioni, ma soprattutto ultraleggero con un peso di soli 62 grammi. Il mouse si contraddistingue per il design della scocca a nido d’ape che contribuisce a ridurne il peso, ideale in particolare per i giocatori che necessitano di svolgere movimenti rapidi e precisi.

La scheda tecnica è di tutto rispetto: il sensore utilizzato per il mouse è un Pixart 3389 che raggiunge una risoluzione fino a 16.000 DPI, personalizzabile a intervalli di 50 DPI. Per i tasti principali destro e sinistro, Sharkoon ha adottato gli apprezzati switch Omron garantiti per 20 milioni di click. Il cavo è in tessuto intrecciato, mentre i piedini sono in PTFE al 100%.

Il Light2 200 però non è solo uno dei mouse più leggeri al mondo, ma anche un mouse personalizzabile: nella confezione è incluso un ulteriore coperchio superiore (fissato attraverso dei magneti) con struttura chiusa, che aumenta il peso di soli 3 grammi rispetto al gemello con struttura a nido d’ape. Inclusi troverete anche due ulteriori tasti dedicati per il cambio DPI, uno uguale a quello premontato, ma di colore diverso (blu), l’altro invece leggermente più alto (rosso) oltre ad un set di piedini di ricambio.

Ovviamente la personalizzazione passa anche per l’illuminazione, di fatti il mouse è dotato di due zone illuminate con LED RGB, una sulla rotella centrale, l’altra nella zona posteriore che presenta sotto il coperchio il logo del produttore visibile tramite la struttura a nido d’ape.

Il tutto è corredato di un ottimo software per gestire l’illuminazione con i relativi effetti e colori, la personalizzazione della risoluzione e la mappatura completa dei sei tasti di cui il mouse è dotato. Il mouse è già disponibile al prezzo suggerito di 49,99 euro.