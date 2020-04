Sharkoon presenta SHP Bronze, alimentatori economici e affidabili

Sharkoon Technologies, azienda internazionale dedita alla produzione di componenti e periferiche per PC, presenta una nuova famiglia di alimentatori: Sharkoon SHP Bronze.

Nello specifico si tratta di alimentatori formato ATX disponibili in due versioni, 500 e 600 watt. Entrambi (come il nome ci suggerisce) sono dotati di certificazione 80 PLUS Bronze.

Si tratta di alimentatori che badano più alla sostanza che alla forma. Non sono infatti modulari, ma la colorazione nera scelta dai produttori per lo chassis e le guaine dei cavi assicura una buona integrazione estetica nella maggior parte dei case. Il raffreddamento è affidato a una comune ma silenziosa ventola da 120 millimetri.

Tecnicamente, a parte i principali connettori per scheda madre e CPU, su entrambe le versioni sono disponibili due connettori 8 pin (6+2) per le nostre periferiche PCIe. Il modello più economico, da 500W, offre 37 Ampere sulla linea +12V, garantendo una potenza massima di 444W; il fratello, da 600W, offre invece 45 Ampere sulla linea +12V raggiungendo quindi i 540W. A parte questa ovvia differenza, i due prodotti sono praticamente del tutto identici, con il secondo che offre un connettore PATA in più (3, invece di 2). Ricordiamo inoltre che grazie alla certificazione 80 PLUS Bronze, al 50% del carico avremo un’efficienza energetica pari all’85%; al 20% e al 100% del carico, tale valore si assesterà all’82%.

Il modello di Sharkoon SHP Bronze da 500 watt è disponibile ad un prezzo consigliato di 44,90€, mentre quello da 600 watt è disponibile al prezzo consigliato di 49,90€.