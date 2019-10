RGB FLOW, un nuovo case mid-tower firmato Sharkoon a 55 euro

Arriva sul mercato il nuovo case Sharkoon RGB FLOW a un prezzo di 54,90 euro.

Sharkoon Technologies ha presentato il nuovo case mid-tower RGB FLOW. Il case si caratterizza per un design minimalista, enfatizzato dalle due strisce integrate RGB personalizzabili.

All’interno del case si possono installare fino a sei ventole o radiatori della stessa grandezza. Troviamo una fitta griglia posta sul pannello frontale con una ventola integrata da 120 millimetri; è possibile, inoltre, installare altre quattro ventole aggiuntive: una da 120 millimetri sul pannello frontale, due sotto il pannello superiore e una sul pannello posteriore. E c’è ancora spazio per i radiatori.

Un radiatore da 360 millimetri con uno spessore fino a 6,4 centimetri può essere inserito dietro il pannello frontale, mentre uno da 280 millimetri spesso 5,5 centimetri può essere installato nel pannello superiore.

I filtri antipolvere situati sul pannello frontale, su quello superiore e sul fondo proteggono l’hardware da polvere e sporcizia. Tutti i filtri possono essere estratti facilmente per agevolare e velocizzare la pulizia del case.

Il pannello laterale in vetro temperato si collega con il retro del case tramite due viti a testa zigrinata, offrendo così la visuale sull’hardware. La striscia a LED situata al di sotto del pannello in vetro rende la visibilità ancora più chiara.

RGB FLOW è dotato di una striscia a LED sia sul pannello frontale che su quello laterale, entrambe connesse a catena e possono essere collegate al controller RGB integrato. Il controller può essere collegato ad altre tre componenti LED, è così possibile realizzare un’illuminazione sincronizzata a 14 effetti, senza usare software e una scheda madre compatibile.

Gli effetti vengono selezionati usando il tasto reset del case. In alternativa, il controller RGB può essere collegato a una scheda madre con connessione RGB a 3 o 4 pin (pinout 5V-D-coded-G o V-D-G). Ciò permette all’illuminazione di essere integrata con la tecnologia di sincronizzazione RGB più comune delle schede madre.

È possibile installare fino a sei SSD sopra o all’interno del tunnel per l’alimentatore o dietro al supporto per la scheda madre. Per SSD o hard drive da 3,5” è disponibile un alloggio SSD/HDD a lato dell’alimentatore.

L’alloggio può essere facilmente spostato di qualche centimetro grazie agli slot extra lunghi per le viti a testa zigrinata, o può essere rimosso del tutto. I supporti HDD sono dotati di punti di contatto gommati per evitare rumori indesiderati.

È possibile installare schede video lunghe fino a 35 centimetri e dissipatori della CPU alti fino a 16,5 centimetri. Il tunnel per l’alimentatore ospita uno spazio disponibile di 21,5 centimetri. Sharkoon RGB FLOW è disponibile al prezzo di 54,90 euro.