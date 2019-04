Skiller SGD1, la nuova gaming desk di Sharkoon

La nuova "gaming desk" Skiller SGD1 di Sharkoon arriva sul mercato a circa 240 euro. Il ripiano è in legno e le gambe sono in acciaio.

Sharkoon ha annunciato la nuova “gaming desk” Skiller SGD1, scrivania appositamente pensata per le esigenze dei videogiocatori. Skiller SGD1 si presenta a un prezzo di 239,90 euro con dimensioni di 140 x 70 x 78 cm (lunghezza, profondità, altezza) e un peso di 28 chilogrammi.

Il ripiano è completamente nero, fatto in legno, mentre le gambe in acciaio sono nere e blu in modo da essere perfettamente abbinabili agli altri prodotti della serie Skiller. Secondo Sharkoon la scrivania può sostenere fino a 50 chilogrammi distribuiti in modo uniforme.

I bordi frontali sono ergonomici, in modo da affaticare meno possibile mani e polsi, inoltre i lati sporgenti della scrivania offrono la possibilità di appoggiarvi i gomiti. Nella parte inferiore del ripiano è inoltre disponibile un sistema di cable management che rende possibile sistemare ordinatamente tutti i propri cavi. Sempre parlando di comfort è possibile regolare l’altezza della scrivania tramite i piedini, caratteristica che la rende adattabile anche qualora venisse usata su superfici irregolari.