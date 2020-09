Sharkoon Skiller SGH30, le cuffie da gaming con illuminazione RGB espandono la linea Skiller

Sharkoon Technologies, tramite un comunicato stampa, ha presentato oggi le nuove cuffie da gaming Skiller SGH30, che vanno ad aggiungersi alla nota serie Skiller del produttore di periferiche e componenti per PC.

Si tratta di un headset pensato per videogiocatori che si collega a PC e notebook tramite una porta USB ed offre un’elevata qualità sonora grazie all’impiego di altoparlanti da 40mm ed una scheda audio USB integrata in grado di portare l’utente nel bel mezzo dell’azione con la modalità Virtual 7.1. Il suono prodotto, promette Sharkoon, sarà molto bilanciato e ottimo per la riproduzione di film, musica o giochi. Inoltre, non poteva di certo mancare un microfono flessibile omnidirezionale con filtro anti pop per comunicare al meglio con i propri compagni di squadra durante le partite più impegnative.

Tramite l’utilizzo del software dedicato è possibile personalizzare la resa grazie ad una selezione di effetti predefiniti o all’equalizzatore integrato a dieci bande. Inoltre, sono disponibili alcuni effetti utili per modificare le registrazioni effettuate per mezzo del microfono. Il comfort è assicurato da morbidi cuscinetti rivestiti in similpelle e un archetto flessibile che si adatta facilmente alla testa dell’utente senza dover essere regolato manualmente.

Nonostante una struttura a prima vista piuttosto discreta e pulita, le Sharkoon Skiller SGH30 mostrano la loro vera anima gaming con l’illuminazione RGB integrata, con un cambio continuo di colori che enfatizza la lettera “S” caratteristica della serie Skiller. Infine, sull’auricolare sinistro sono presenti dei tasti dedicati alla rapida e semplice regolazione del volume delle cuffie e lo spegnimento del microfono.

Il cavo che permette la connessione delle cuffie al proprio PC è lungo ben 240cm e rivestito in tessuto, caratteristica che gli dona una certa durata nel tempo. Le Skiller SGH30 sono già disponibili ora al prezzo suggerito di 29,90 euro.