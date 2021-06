Sharp, in arrivo il primo monitor 8K con 1.000 nit di luminosità

Questa settimana Sharp ha presentato 8M-B32C1, il primo monitor 8K professionale con una luminosità di picco di 1.000 nits. Lo Sharp 8M-B32C1 è dotato di un pannello LCD di fascia alta da 31,5” (presumibilmente IPS/IGZO) con una risoluzione di 7680×4360 pixel, una luminosità tipica di 800 nit (in grado di raggiungere 1000 nit di picco in modalità HDR), un rapporto di contrasto di 1300:1, frequenza di aggiornamento massima di 60 Hz, tempo di risposta GtG di 9ms e angoli di visualizzazione orizzontale/verticale di 176°/176°. L’unità è dotata di retroilluminazione LED diretta.

Nonostante sul mercato siano già disponibili diversi monitor LCD 8K, solo l’8M-B32C1 di Sharp supporta una luminanza di picco di 1.000 nit e vari standard HDR, inclusi HLG e PQ (nonostante nelle specifiche non vengano menzionati HDR10 e Dolby Vision). Inoltre, Sharp ha scelto di non ottenere la certificazione DisplayHDR di VESA. Essendo un monitor professionale, lo Sharp 8M-B21C1 utilizza un pannello in grado di visualizzare 1,07 miliardi di colori e riprodurre praticamente tutte le gamme cromatiche in uso oggi e in futuro, inclusi Adobe RGB, BT.2100 (HLG), BT.2100 (PQ), BT.2020, DCI-P3 e sRGB/BT.709. Il display può riprodurre l’85% della gamma di colori BT.2020. In generale, il dispositivo si presta alla perfezione per l’editing di foto e video. Il display LCD dovrebbe essere calibrato in fabbrica, ma, ovviamente, può essere ulteriormente regolato manualmente.

Per soddisfare i requisiti degli editor di foto e video, Sharp 8M-B21C1 supporta numerose funzioni professionali, come luminance clipping, out-of-color-warning, peaking e false color. Per quanto riguarda gli ingressi, lo Sharp 8M-B32C1 possiede una porta HDMI che supporta segnali 8Kp60 su un cavo HDMI 2.1 da una sorgente appropriata, quattro ingressi HDMI che, combinati, permettono di ottenere un’immagine 8Kp60, una DisplayPort 1.2 e una HDMI 1.4. Il monitor ha anche un’uscita audio tramite jack da 3,5mm e una porta USB di tipo A per gli aggiornamenti del firmware.

Sharp prevede di iniziare a commercializzare il suo 8M-B21C1 entro fine mese. La società non ha annunciato il prezzo, ma con una produzione mensile di circa 150 unità è abbastanza ovvio che il prodotto sarà piuttosto costoso.