Il mining è stato l’incubo dei videogiocatori per parecchio tempo, e ora i problemi di shortage di schede video potrebbero tornare a causa del boom delle intelligenze artificiali. A quanto sembra infatti le aziende che operano in questo campo stanno facendo incetta di GPU dedicate ai videogiocatori, decisamente più economiche di quelle progettate per l’allenamento dell’IA.

Una prova di questa tendenza l’abbiamo nel post di George Hotz, famoso hacker che forse molti di voi conosceranno come “geohot” che ora è a capo di Comma AI, un’azienda che si occupa assistenza alla guida automatizzata con l’IA. Dal posto possiamo vedere un circa 60 XFX Merc 310 Radeon RX 7900 XTX, ma probabilmente ne arriveranno molte di più dato che Hotz parla di “exaFLOPS”, mentre qui siamo a circa 7,38 PFLOPS di potenza in FP16.

AMD (unlike Qualcomm) is a joy to buy chips from. 7.38 PFLOPS of compute was delivered today, with exaflops more to come.

Nice to see them more active on the ROCm GitHub, we are working on the layer above @__tinygrad__ pic.twitter.com/5yE11TVA5F

— George Hotz (@realGeorgeHotz) August 1, 2023