State cercando un servizio leader nel settore delle VPN ma avete difficoltà a trovare il provider che vi offra il risparmio desiderato? Allora date un’occhiata a ExpressVPN! Attualmente, la loro offerta esclusiva per il piano annuale vi consente di risparmiare il 35% sul prezzo originale.

Sebbene non sia uno degli sconti più elevati che abbiamo mai visto nel settore delle VPN, non è certo da sottovalutare. Infatti, quelli che sarebbero stati 12,20€ al mese diventano in queste ore soltanto 7,84€ al mese per il prossimo anno. Essendo una delle migliori VPN, ExpressVPN non ha bisogno di presentazioni, ma è importante ricordare che potete sempre usufruire della garanzia di 30 giorni nel caso in cui non foste soddisfatti del servizio.

Esistono indubbiamente numerosi motivi validi per considerare ExpressVPN uno dei migliori servizi nella sua categoria. Tra i più rilevanti segnaliamo la loro vasta rete di server distribuiti in tutto il mondo, che consente agli utenti di connettersi a una vasta gamma di posizioni geografiche e di sbloccare contenuti ristretti regionalmente. Parlando poi di crittografia, ExpressVPN offre i livelli più alti di protezione, affinché i dati degli utenti vengano preservati.

Un altro punto di forza di ExpressVPN è la velocità delle connessioni. Il provider non solo offre una connessione stabile e affidabile, ma mantiene anche alte velocità di download e upload, garantendo un’esperienza fluida durante l’utilizzo di servizi di streaming, il download di file o l’accesso a contenuti online.

Un’ottima VPN deve essere anche semplice da usare affinché possa essere usata da chiunque. ExpressVPN si distingue anche da questo punto di vista. La loro applicazione è infatti intuitiva e semplice da configurare, consentendo agli utenti di connettersi rapidamente e facilmente a un server VPN. Inoltre, il supporto include una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi, compresi chiaramente Windows, macOS, Android e iOS.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

