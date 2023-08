In un panorama in rapida evoluzione, il ruolo dell’IA generativa è pronto a rimodellare il mercato del lavoro globale. Secondo un recente studio condotto da IBM, l’impatto di questa tecnologia è così profondo che, secondo le stime, il 40% della forza lavoro globale, pari a circa 1,4 miliardi di lavoratori, dovrà essere riqualificato entro i prossimi tre anni.

Questa rivelazione proviene dall’IBM Institute for Business Value (IBV), che ha analizzato i dati di due indagini complete che hanno coinvolto 3.000 dirigenti di livello C di 28 Paesi e 21.000 lavoratori di 21 nazioni.

Il dato principale emerso dallo studio è che i leader del settore prevedono che l’IA generativa possa aumentare i ruoli lavorativi esistenti piuttosto che sostituirli completamente. È incoraggiante notare che l’87% dei dirigenti intervistati ritiene che tecnologie come ChatGPT miglioreranno le capacità umane e contribuiranno all’evoluzione di varie funzioni lavorative. Questa prospettiva ottimistica è un sollievo alla luce dei crescenti timori che l’automazione porti a un trasferimento di massa dei posti di lavoro.

Si prevede che l’impatto dell’IA generativa si diffonderà in tutti gli strati dell’occupazione, ma è probabile che le posizioni entry-level subiscano i cambiamenti più pronunciati. Uno schiacciante 77% dei dirigenti ha rivelato che gli effetti dell’IA generativa sono già evidenti nei ruoli entry-level, una tendenza destinata a intensificarsi nei prossimi anni. Questo dato è in netto contrasto con il 22% delle posizioni dirigenziali o di senior management che risentono di effetti simili.

Nonostante le previsioni secondo cui l’IA generativa potrebbe avere un impatto potenziale su 300 milioni di posti di lavoro a livello globale, il consenso tra i dirigenti rimane che queste tecnologie aiuteranno, non sostituiranno, i lavoratori umani. Tuttavia, la portata di questo aumento varia a seconda del reparto. I ruoli di approvvigionamento, rischio e conformità e finanza sono considerati meno suscettibili dall’essere eliminati, mentre i ruoli di assistenza clienti e marketing sono soggetti a maggiori incertezze.

La riqualificazione emerge come un fattore cruciale per navigare in questo panorama lavorativo in evoluzione. Coloro che si adattano efficacemente alle nuove tecnologie non solo hanno maggiori probabilità di mantenere il proprio posto di lavoro, ma anche di ottenere prestazioni migliori. Secondo il rapporto IBV, le persone che si sottopongono a cambiamenti di lavoro guidati dalla tecnologia sperimentano un premio medio del 15% sul tasso di crescita dei ricavi. Inoltre, coloro che si concentrano sull’acquisizione di competenze legate all’intelligenza artificiale possono prevedere un tasso di crescita del fatturato superiore del 36% rispetto ai colleghi.

IBM coglie sinteticamente l’essenza di questa trasformazione con la frase: “L’IA non sostituirà le persone, ma le persone che usano l’IA sostituiranno quelle che non la usano“.

È interessante notare che, nonostante IBM riconosca questa trasformazione, l’azienda stessa ha annunciato un blocco delle assunzioni per i ruoli che possono essere svolti dall’IA.

Le competenze STEM, un tempo considerate fondamentali, sono diminuite di importanza dal 2016. Al contrario, competenze come la gestione del tempo, la definizione delle priorità, il lavoro di squadra e la comunicazione efficace hanno avuto la precedenza. Sebbene lo studio enfatizzi il potenziale positivo dell’integrazione, vale la pena notare che si sono già verificati casi di sostituzione di dipendenti umani da parte dell’IA.

Con la continua evoluzione del panorama digitale, il rapporto simbiotico tra esseri umani e IA giocherà un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro del lavoro. La capacità di adattarsi, riqualificarsi e collaborare con i sistemi di IA sarà la pietra miliare del successo in un’epoca caratterizzata da progressi tecnologici trasformativi.