Silicon Lottery chiude, addio allo shop delle CPU selezionate

Silicon Lottery, il servizio di riferimento per il delidding professionale e l’acquisizione di CPU “golden sample“, ha annunciato che chiuderà la sua attività entro la fine del prossimo mese. Dopo sette anni di offerta dei suoi servizi unici al mondo, Silicon Lottery cita la riduzione del margine di overclock delle CPU, l’uso crescente della saldatura termica come opzione standard e i cambiamenti del mercato come cause della sua decisione di chiudere il negozio. La chiusura sarà effettiva dal 31 ottobre, mentre i clienti che desiderano effettuare il “delid” delle proprie CPU hanno tempo fino al 30 novembre per inviare i propri chip per l’elaborazione.

Credit: AMD

La riduzione del margine di overclock sulle ultime famiglie di processori sia di AMD che di Intel sembra essere una delle cause principali dietro la chiusura di Silicon Lottery. Entrambe le aziende hanno migliorato in modo aggressivo i loro algoritmi di potenziamento per consentire velocità di clock sostenute e burst più elevati. Allo stesso tempo, sia AMD che Intel hanno incrementato i base clock sui loro prodotti per offrire migliori prestazioni sin da subito, il che ha ridotto anche il margine di overclocking complessivo.

Un altro fattore importante è che i produttori stessi (e in particolare Intel) hanno fatto ricorso in modo aggressivo al binning come un modo per espandere il proprio portafoglio di prodotti: Silicon Lottery cita il caso del 11900K, il quale è essenzialmente un 11700K binned e ciò significa che ci sono rendimenti decrescenti nella selezione per eventuali benefici tangibili dall’overclocking. Un altro proverbiale chiodo nella bara aziendale di Silicon Lottery è che sia AMD che Intel stanno ora impiegando TIM (Thermal Interface Material) solder-based sulle loro CPU, il che non solo riduce il miglioramento termico che può essere ottenuto dal processo di delidding, ma lo rende anche un processo ad alto rischio: le CPU possono essere state fatte a pezzi insieme ai loro dissipatori di calore dai delidder meno cauti.

Se oggi la decisione aziendale sensata per la società è quella di chiudere, forse un domani il mercato e le fluttuazioni tecnologiche potranno porre le basi per farla risorgere.