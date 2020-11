Silicon Motion punta in alto con il suo nuovo controller SSD PCIe 4.0

Silicon Motion ha presentato il suo nuovo controller SSD pensato per unità con interfaccia PCIe 4.0 x4. Il controller SM8266 consentirà ai produttori di SSD di realizzare unità U.2 ad alte prestazioni e capacità conformi a NVMe 1.4 ed equipaggiate con nuovi tipi di memoria flash NAND.

Il controller SM8266 di Silicon Motion è dotato di più core ARM Cortex-R5 (proprio come la stragrande maggioranza dei controller SSD oggigiorno), dispone di sedici canali flash NAND per collegare fino a 16TB di memoria NAND 3D TLC o 3D QLC e un’interfaccia PCIe 4.0 x4 per la connessione agli host. Il controller supporta la tecnologia NANDXtend di sesta generazione di SMI basata su un motore LPDC ECC proprietario con RAID migliorato da algoritmi di apprendimento automatico. Proprio come altri moderni controller SSD, l’SM8266 supporta anche la protezione data path dati end-to-end per garantire l’integrità dei dati nei buffer SRAM e DRAM. Inoltre, il chip supporta la crittografia AES a 256 bit, Secure Boot e TCG Opal.

Per quanto riguarda le prestazioni, Silicon Motion afferma che le unità che utilizzano il controller SM8266 offriranno prestazioni di lettura e scrittura sequenziale, rispettivamente, fino a 6,5GB/s e 3,1 GB/s, mentre le performance in lettura e scrittura casuale sono pari a 950.000 IOPS e 220.000 IOPS, rispettivamente.

Silicon Motion venderà il controller SM8266 come soluzione completa con ASIC, firmware personalizzato, il giusto tipo di memoria NAND, progetti di riferimento e persino servizi di produzione. Al momento, il produttore prevede di offrire almeno tre tipi di SSD di livello aziendale equipaggiati con il nuovo controller, comprese unità NVMe, Open-Channel e Key-Value.

La compagnia intende avviare la produzione di SSD basati su SM8266 per datacenter nel corso del prossimo anno. I prezzi dipenderanno dalle configurazioni effettive, dal tipo di memoria utilizzata, dai volumi e da altri fattori.