La crisi globale dei componenti di memoria sta iniziando a produrre effetti concreti e misurabili sulle politiche di garanzia dei principali produttori di RAM e SSD. Dopo che Transcend ha comunicato ritardi generalizzati nelle consegne e il CEO di Phison ha lanciato l'allarme sulla tenuta di molte aziende consumer di piccole dimensioni, ora è Silicon Power (SP) ad alzare bandiera bianca, almeno parzialmente: il produttore taiwanese ha aggiunto un avviso in evidenza nell'intestazione del proprio negozio online statunitense, specificando che «verrà emesso un rimborso completo del prezzo di acquisto originale nel caso in cui non sia disponibile un prodotto sostitutivo». Un segnale inequivocabile che la carenza di chip NAND flash e DRAM sta ormai modificando le regole del gioco anche sul fronte post-vendita.

Il comunicato di Silicon Power non va interpretato come una resa incondizionata, ma piuttosto come una cautela contrattuale: il negozio SP tenterà comunque di onorare la sostituzione in caso di reso in garanzia (RMA), ma avvisa preventivamente l'acquirente che potrebbe ricevere un rimborso in luogo del prodotto. La causa di fondo è la moltiplicazione dei prezzi dei chip flash, quadruplicati o quintuplicati rispetto all'anno scorso, che rende economicamente insostenibile per i produttori di fascia più piccola reperire componenti sostitutivi sul mercato spot. Per quanto riguarda il mercato britannico, il negozio online di SP non riporta un avviso analogo, limitandosi a specificare che «in caso di discontinuità del prodotto, SP non potrà ripararlo ma lo sostituirà con uno comparabile».

Per capire l'entità del fenomeno, è utile analizzare le politiche di garanzia degli altri grandi nomi del settore, che al momento sembrano ancora in grado di garantire la sostituzione. Corsair si impegna a sostituire a proprie spese qualsiasi prodotto non conforme alle specifiche tecniche dichiarate. G.Skill prevede la sostituzione con lo stesso modello, a condizione che il prodotto venga restituito al punto vendita originale. Kingston si riserva la scelta tra riparazione e sostituzione. Western Digital adotta una politica a cascata: prima una unità sostitutiva (CRU), poi un prodotto di capacità equivalente, infine un credito se nessuna delle due opzioni precedenti risulta praticabile.

Samsung e SanDisk prevedono entrambe, come ultima istanza, il rimborso al valore di mercato corrente al momento della richiesta di garanzia: un dettaglio che, con i prezzi della memoria ai massimi storici, potrebbe tradursi in rimborsi ben inferiori al prezzo di acquisto originale.

Il quadro normativo europeo offre una protezione parziale ai consumatori, ma non assoluta. La Direttiva UE 2019/771, articolo 13.1.2.a, riconosce al consumatore il diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, salvo quando il rimedio scelto risulti impossibile o comporti costi sproporzionati per il venditore rispetto all'alternativa. Un aumento di prezzo del 400-500% rispetto all'anno precedente potrebbe tranquillamente rientrare in questa casistica, anche se i singoli stati membri dell'Unione Europea possono prevedere tutele aggiuntive. In Italia, ad esempio, il Codice del Consumo recepisce la direttiva europea e potrebbe offrire margini di tutela ulteriori a seconda dell'interpretazione giurisprudenziale locale.

Nel Regno Unito, il Consumer Rights Act (sezione 23, comma 3) prevede una logica simile: il cliente ha in linea di principio diritto alla sostituzione, ma il venditore può rifiutarsi se questa risulta sproporzionata rispetto al rimborso. Negli Stati Uniti, invece, la quasi totalità dei produttori di hardware PC offre garanzie limitate, in cui è il produttore stesso a definire le opzioni disponibili, con le leggi statali che possono intervenire solo in casi specifici. La situazione più favorevole per il consumatore sembra essere quella australiana, dove la normativa governativa stabilisce esplicitamente che, in caso di guasto grave, il consumatore può scegliere liberamente tra sostituzione e rimborso, indipendentemente dalla posizione del venditore.

In questo scenario, la strategia più efficace per chi si trova a dover gestire un guasto di RAM o SSD ancora in garanzia è quella di rivolgersi direttamente al produttore, evitando l'intermediario del punto vendita, soprattutto considerando che i moduli di memoria tipicamente includono garanzie a vita di tipo limitato. La filiera distributiva non è obbligata, in molti contesti legislativi, ad andare oltre il rimborso se la sostituzione risulta eccessivamente onerosa.