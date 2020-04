Silicon Power presenta il suo nuovo SSD Portatile ultrasottile: diamo il benvenuto al PC60

Con un comunicato stampa sul proprio sito, Silicon Power ha annunciato il nuovo PC60, un SSD portatile che coniuga prestazioni a un design pulito e dimensioni ridotte e si rende particolarmente utile in quelle situazioni in cui si ha bisogno, ad esempio, di scaricare ingenti quanti di file dalla propria reflex o dal proprio drone, in un tempo che sia quanto più limitato possibile.

Da un punto di vista prettamente tecnico, il prodotto è equipaggiato con un’interfaccia USB 3.2 di seconda generazione che consente trasferimenti fino a un massimo di 10Gbps con prestazioni in lettura e scrittura che si attestano rispettivamente su i 540 MB/s e 500MB/s. Sono disponibili tagli da 240GB, 480GB, 960GB e 1,92TB e il collegamento avviene tramite un ingresso USB di tipo C. È comunque incluso nella confezione un cavo USB Type-C/ USB Type-A che garantisce la compatibilità con un ampio numero di dispositivi.

Veniamo infine al pezzo forte, il design. L’unità ha dimensioni realmente ridotte, si parla di 80mm2 x 11,2 mm di spessore: in pratica un parallelepipedo quadrangolare che può entrare tranquillamente nei portafogli più grandi, senza essere minimamente avvertito, grazie al peso di soli 46 grammi. Se foste preoccupati da eventuali danni accidentali, la casa dichiara una resistenza a piccole cadute e urti, inoltre il Silicon Power PC60 può operare tra 0°C a 70°C ed è coperto da una garanzia di 3 anni. Ovviamente, prestare particolare attenzione ad un oggetto così piccolo che racchiude così tanta tecnologia sarà probabilmente il miglior modo per evitare spiacevoli inconvenienti.

Prezzo è disponibilità di questo nuovo SSD PC60 non sono indicati nel comunicato, ma vi terremo come sempre aggiornati.