Al Computex 2023 SilverStone ha portato IceMyst, un nuovo dissipatore all in one con una caratteristica unica: la possibilità di installare dei moduli con delle piccole ventole sulla pompa, così da raffreddare la zona intorno alla CPU, dove si trovano i VRM e le RAM.

SilverStone ci ha raccontato che il motivo di questa scelta è molto semplice: se si usa un dissipatore a liquido non c’è ricircolo d’aria nella zona intorno alla CPU e questa soluzione risolve il problema, soffiando aria sui VRM e vicino alle RAM. Il sistema è modulare e si possono impilare tutti i moduli che si ritengono necessari, fino a un massimo di 15. L’azienda aveva in esposizione un esempio con sette ventole, ma difficilmente ve ne serviranno così tante. IceMyst arriverà sul mercato nelle prossime settimane, in versioni con radiatori da 240mm a 420mm.

Tra le altre novità ci sono anche nuovi alimentatori, tutti compatibili con lo standard ATX 3.0 e dotati di cavo PCIe 5.0. A tal proposito, SilverStone ha mostrato anche un cavo 16 pin con connettore a 90 gradi, ottimo per evitare possibili problemi derivanti dalla piegatura dei cavi quando si collega la scheda video.

In ambito case abbiamo il nuovo Alta F2, dotato di un’enorme quantità di spazio per ospitare anche le build più grandi: sopra e sotto possono essere installate fino a quattro ventole da 140mm e radiatori fino a 560mm. Altra novità è C-541, creato appositamente per essere usato con le nuove schede madri che hanno i connettori sul retro e, di conseguenza, necessitano di fori aggiuntivi e appositi.