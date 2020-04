SilverStone presenta PP07E, un nuova linea di cavi rivestiti per PSU

Sul sito di SilverStone Technology, azienda produttrice di case, alimentatori e svariate periferiche e accessori per PC, è apparsa una nuova linea di cavi rivestiti per l’estensione di quelli già disponibili con il nostro PSU.

L’utilità di questi strumenti è innegabile, soprattutto nelle configurazioni che prevedono l’utilizzo di case con dimensioni fuori dal comune o perfino intere scrivanie. Il successo dei cavi di questo tipo, dediti solo all’estensione in lunghezza di quelli già in nostro possesso, è dovuto soprattutto alla sempre maggior diffusione di una tecnica un tempo considerata di nicchia: lo “sleeving”.

Rivestire il cavo di un alimentatore per renderlo più gradevole la vista attraverso il nostro case finestrato, che si tratti del più grande 24 pin o di un 4 pin che purtroppo non riusciamo a nascondere bene, non è un’operazione semplice e priva di rischi. È qui che aziende come SilverStone ci vengono incontro, proponendoci una soluzione rapida e indolore: ci basterà agganciare al nostro cavo originale uno di questi estensori già rivestiti, per poi effettuare un cable management quanto più pulito possibile e ottenere un grande guadagno estetico con un piccolissimo sforzo.

La linea PP07E di SilverStone offre prolunghe per PSU adatte ai cavi che solitamente sono più ingombranti e in vista, quelli per l’alimentazione della scheda madre (24 pin ATX), per l’alimentazione ausiliaria CPU (8 pin / 4+4 EPS) e alimentazione scheda video (8 pin / 6+2 PCI-E). I colori disponibili sono due, nero e nero-bianco; ogni estensore è lungo 30cm e per ognuno di essi sono presenti 4 “pettini” utili a tenere i cavetti che lo compongono ben distanziati e ordinati. Purtroppo al momento non sono pervenute informazioni su disponibilità e prezzi.