SilverStone presenta ST1000 e ST1200, due nuovi alimentatori potenti e compatti

SilverStone ha annunciato due nuovi alimentatori compatti da 1000 e 1200 watt, che l’azienda definisce come “i più piccoli al mondo” in grado di assicurare tali potenze. Si chiamano Strider Platinum ST1200-PTS e ST1000-PTS, sono completamente modulari e profondi solamente 14 centimetri.

Una profondità così ridotta li rende adatti alla gran parte dei case in commercio, compresi quelli più compatti. I due alimentatori supportano senza problemi anche i processori HEDT (come i Threadripper e i Core X) grazie ai due connettori 4+4-pin EPS presenti. Il classico 24-pin ATX, otto 6+2-pin PCIe, sei SATA e sei 4-pin Molex completano la dotazione.

Il design prevede una linea singola +12V, PFC attivo, regolazione della tensione +/-3%, bassa fluttuazione e disturbo e le principali protezioni elettriche. Gli alimentatori sono certificati 80 Plus Platinum e sono raffreddati con una ventola da 120 mm, dotata di cuscinetti ibridi in ceramica. La ventola gira sotto i 1000 RPM quando il carico è inferiore al 50%, mantenendo un rumore inferiore ai 18 dBA.

SilverStone include anche un filtro antipolvere, in modo da permettere solamente all’aria di entrare. I due nuovi prodotti sono già disponibili al prezzo di 209,99 dollari per il 1000 W e 239,99 dollari per quello da 1200 W. Per ulteriori informazioni potete dare un’occhiata al sito dell’azienda.