State cercando un modo per estendere la connessione Wi-Fi a tutte le stanze della vostra casa? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo al sistema Orbi Mesh di Netgear, attualmente in sconto del 21% su Amazon!

Potrete, infatti, spendere solamente 549,99€ invece di 699,99€ per il kit da 3 unità, risparmiando così ben 150,00€. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo l’acquisto ancor più accessibile. Insomma, si tratta di un’offerta davvero ottima, grazie alla quale potrete estendere la vostra copertura fino a 525 m².

Uno dei punti di forza di Orbi Mesh è la configurazione semplicissima: vi basterà scaricare l’app di Orbi e seguire le istruzioni per connettere il router al modem. Dopodiché, dovrete solo decidere dove posizionare i satelliti e accenderli per iniziare immediatamente a navigare.

L’Orbi Mesh è compatibile con qualsiasi provider di servizi Internet fino a 2 Gbps, incluse le connessioni via cavo, satellite, fibra ottica e DLS. Insomma, non avrete problemi a estendere la vostra copertura, e grazie alla velocità Gigabit AX5400 con tecnologia Wi-Fi 6 potrete navigare ad alta velocità.

Potrete dimenticarvi dei rallentamenti durante la riproduzioni di film e videogiochi o durante le videoconferenze, connettendo fino a 75 dispositivi contemporaneamente per ciascun satellite. Inoltre, potrete connettere i router direttamente al vostro PC o console, sfruttando le comode porte Gigabit Ethernet.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

