Se per qualche ragione siete stati costretti a spostare il router in un’altra stanza, o se avete cambiato casa, e la copertura del Wi-Fi non è ottimale come prima, ricorrere a un sistema mesh potrebbe essere l’unica soluzione per avere di nuovo un segnale stabile. Se vi trovate in questa situazione, siamo felici nel farvi sapere che gli ottimi Amazon eero Pro si trovano oggi in sconto fino al 43%.

Un sistema mesh è molto più di un semplice range extender, ossia il classico ripetitore Wi-Fi, poiché consente ai vostri dispositivi di connettersi tramite un punto di accesso diretto, anche qualora aggiungiate diversi router mesh sparsi per la casa. In tal caso, infatti, il segnale prediligerà sempre il percorso più efficiente, permettendovi di avere la stessa velocità di connessione anche in corridoi o vicino alle pareti, dove il segnale tende a diminuire.

Amazon propone al prezzo più basso di sempre sia il modello singolo, sia il set da 3, ideale per chi necessita di coprire aree molto elevate. È probabile comunque che per la maggior parte di voi un singolo Amazon eero Pro sarà più che sufficiente, dal momento che la copertura del segnale sarà fino a 160 m². Oltre a garantire un’ottima velocità di connessione, con collegamento tri-band, gli Amazon eero Pro sono progettati anche per configurarsi in modo semplice, cosicché non dobbiate chiedere aiuto per terminare la configurazione.

La compatibilità è universale, quindi non importa che tipo di provider o router abbiate. Qualora vogliate poi apportare delle modifiche alla connessione, ad esempio aggiungendo un secondo dispositivo mesh, vi basterà avviare l’app dedicata per smartphone e tablet per gestire tutte le impostazioni della vostra rete mesh, senza dover necessariamente accedere alla configurazione avanzata del router principale.

Insomma, niente più congestioni, buffering e interruzioni, che si traducono in una navigazione web più veloce, in una riproduzione di contenuti streaming senza blocchi e in un’esperienza di gioco online a bassa latenza. Dopo questa offerta, non ci sono davvero motivi per non acquistare un Amazon eero Pro! Se invece siete interessanti a un router 5G, vi invitiamo a dare un’occhiata alla guida che vi abbiamo linkato, in cui troverete i modelli più interessanti, da acquistare al volo in caso di offerte particolari.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che lo stock di prodotti potrebbe essere limitato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!