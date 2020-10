SK Hynix annuncia i primi moduli DRAM DDR5 al mondo

I primi moduli RAM basati sul futuro standard DDR5 stanno arrivando. SK Hynix ha annunciato la disponibilità dei primi banchi di RAM DDR5 ad alta velocità e alta densità, ottimizzati per Big Data, AI (intelligenza artificiale) e ML (machine learning).

Lo sviluppo di queste nuove memorie di sistema era già stato annunciato da SK Hynix nel novembre 2018 e, sin da quel momento, l’azienda ha collaborato con i suoi partner principali come Intel inviando vari campioni e procedendo alla verifica di funzionalità e compatibilità con svariati test. Questo permetterà all’azienda di fornire dei moduli compatibili quando il mercato DDR5 diventerà effettivamente attivo.

Le DDR5 di SK hynix supportano una velocità di trasferimento compresa tra 4800 e 5600 Megabit al secondo, il che è 1,8 volte più veloce della precedente generazione. La tensione di funzionamento è di 1,1V, abbassata rispetto ai 1,2V necessari per il funzionamento dei moduli DDR4, e questo significa che il consumo di energia è ridotto del 20%.

Un’altra caratteristica degna di nota delle DDR5 dell’azienda è il codice di correzione degli errori (ECC) integrato all’interno del chip che può correggere da solo anche errori a livello di 1 bit. Con l’ECC, l’affidabilità delle applicazioni sarà aumentata di 20 volte stando a quanto dichiarato da SK Hynix. Il brand potrebbe anche realizzare moduli con un massimo di 256GB di capacità applicando la tecnologia TSV (Through-Silicon-Via).

“Intel ha stretto una stretta collaborazione con i leader nella produzione di memoria, tra cui SK hynix, per lo sviluppo delle specifiche DDR5 a partire dai primi concetti di architettura attraverso la standardizzazione JEDEC“, ha commentato Carolyn Duran, Vice Presidente del Data Platforms Group di Intel e GM di Memory and IO Technologies. “Inoltre, abbiamo lavorato in collaborazione con SK hynix allo sviluppo del silicio progettando e testando prototipi per garantire che le DDR5 soddisfino i suoi obiettivi di performance e siano completamente pronte per i nostri clienti in comune“.

“Poiché SK hynix ha lanciato le prime DRAM DDR5 al mondo, l’azienda potrebbe guidare il futuro trend tecnologico nel mercato globale delle DRAM“, ha dichiarato Jonghoon Oh, Executive Vice President e Chief Marketing Officer (CMO) di SK hynix. “SK hynix si concentrerà sul mercato dei server premium in rapida crescita, consolidando la sua posizione di azienda leader nel settore delle DRAM per server“.

L’azienda si aspetta che queste memorie eco-friendly riducano sia il consumo di energia che i costi operativi dei data center, poiché le DDR5 consumano meno energia e migliorano significativamente l’affidabilità.

Secondo il fornitore di market intelligence Omdia, la domanda di DDR5 inizierà la sua impennata nel 2021, e nel 2022 deterrà il 10% del mercato globale totale delle DRAM, per poi aumentare al 43% nel 2024.