RAM difettose per 1,7 miliardi, nel caos finisce anche la polizia

In un articolo pubblicato da The Register, SK Hynix ha ammesso che alcune delle sue memorie DRAM spedite di recente erano difettose e ha affermato di essere al lavoro per stabilire l’entità del problema. Secondo Yonhap News, la società ha anche negato di aver subito danni per circa 1,7 miliardi di dollari a causa di questo, dichiarando di star attivamente indagando sulla situazione insieme alla polizia.

Infatti, lo scorso lunedì è circolata una voce secondo cui SK Hynix ha spedito ben 240.000 wafer con memorie difettose per un valore di 1,7 miliardi di dollari. SK Hynix ha ammesso che, pur avendo a che fare con alcune DRAM difettose, i danni non hanno avuto impatto su tutti i 240.000 wafer. La società ha affermato che queste voci hanno solo lo scopo di nuocere alla sua reputazione e ha chiamato la polizia locale per presentare accuse di diffamazione verso ignoti, stimolando così un’indagine ufficiale.

240.000 è un numero consistente di wafer, superando la capacità mensile di una singola fabbrica. Un guasto di questa portata potrebbe coinvolgere più impianti di SK Hynix che hanno operato per settimane producendo componenti difettosi, o una sola fabbrica che ha realizzato DRAM guaste per diversi mesi. Entrambe le situazioni sono quasi impossibili, dati i controlli di qualità accurati svolti presso le fabbriche durante le diverse fasi di produzione.

Un portavoce di SK Hynix ha affermato:

Attualmente stiamo parlando con un numero limitato di clienti interessati da questo problema per risolvere la situazione. Anche se è troppo presto per stimare le potenziali perdite, non pensiamo che saranno molto significative in quanto il difetto rientra nel range dei tipici problemi che si possono avere in fase di controllo di qualità.

Quasi un quarto di milione di wafer DRAM difettosi potrebbe certamente avere un effetto drammatico sul mercato e sui prezzi globali delle memorie, soprattutto considerando che siamo già nel bel mezzo di un deficit di offerta a causa della notevole domanda di PC e altre applicazioni.