SK Hynix si prepara al lancio delle memorie DDR5

SK Hynix ha annunciato l’intenzione di iniziare la produzione in serie delle memorie DDR5 nei prossimi mesi. I prodotti arriveranno probabilmente sul mercato insieme alla piattaforma Alder Lake di Intel, che dovrebbe essere lanciata alla fine di quest’anno. Inoltre, la società darà il via alla realizzazione di memorie flash NAND 3D/4D a 176 strati nella seconda metà dell’anno.

Proprio come altri produttori di DRAM, SK Hynix ha mostrato i suoi primi chip e moduli DDR5 nel 2019. Tuttavia, la produzione di massa che inizierà nella seconda metà dell’anno genererà chip notevolmente diversi dagli engineering sample. Allo stato attuale, SK Hynix ha già fornito campioni dei suoi circuiti integrati DDR5 e si presume che i clienti interessati siano attualmente al lavoro sulla convalida per le prossime piattaforme e CPU. Questi chip saranno prodotti in serie nella seconda metà dell’anno per soddisfare la domanda dei produttori di PC che utilizzeranno i processori Alder Lake di Intel. Nella prima metà del 2022, i chip DDR5 verranno utilizzati per i server equipaggiati con le CPU Intel Sapphire Rapids.

Credit: SK Hynix

SK Hynix ha affermato di aver avviato la produzione in volumi di LPDDR4-4266 utilizzando la sua tecnologia di fabbricazione 1a nm che utilizza la litografia Extreme UltraViolet (EUV) all’inizio di questo mese. La società ha indicato che i nuovi strumenti di produzione aumentano la produttività dei wafer del 25% (rispetto al precedente nodo 1znm), mentre i chip LPDDR4 consumano il 20% in meno di energia rispetto a prodotti simili della generazione precedente.

A partire dall’inizio del prossimo anno, l’1a di SK Hynix verrà utilizzato anche per realizzare memorie DDR5, rimpiazzando le DDR5 di prima generazione, poiché EUV offre vantaggi sostanziali ai circuiti integrati più complessi sia in termini di potenza che di prestazioni, e, forse ancora più importante, in termini di dimensioni del die. Oltre ad avviare la produzione in serie di DDR5 nella seconda metà dell’anno, SK Hynix inizierà anche la produzione di massa delle sue 4D NAND a 176 strati nei prossimi mesi.