Skiller SGK5, Sharkoon vuole farvi giocare con una tastiera a membrana

Arriva da Sharkoon la nuova Skiller SGK5, una tastiera a membrana con retroilluminazione RGB pensata per i videogiocatori che non vogliono spendere troppo.

Sharkoon ha presentato una nuova tastiera a membrana per giocatori, la Skiller SGK5, dal prezzo contenuto e con diverse altre caratteristiche.

Si sa la durevolezza e la velocità non sono i punti di forza di una tastiera a membrana, ma Sharkoon ha deciso di offrire un prodotto al vertice delle “tastiere tradizionali” (ossia quelle non meccaniche) riducendo la corsa dei tasti a soli 7 mm e adottando una membrana testata per almeno 10 milioni di pressioni a cui eventualmente si può regolare il tempo di risposta tramite software.

A questo va aggiunto l’N-key Rollover, solitamente a 2 tasti su dispositivi a membrana. L’azienda invece è riuscita a dotare la SGK5 di un N-key Rollover completo a 104 tasti, ciò vuol dire che la tastiera riesce a comunicare al sistema una sequenza di pressioni senza limiti, ed è possibile quindi premere contemporaneamente tutti i tasti senza che le pressioni non vengano registrate.

Al di là della tecnologia utilizzata, Sharkoon ha dotato la SGK5 di tutto ciò di cui un giocatore ha bisogno. Insieme alla tastiera infatti viene fornito un comodo poggiapolsi con aggancio facilitato tramite magneti. Il layout, oltre ai 104 tasti standard, include tasti dedicati alle funzioni multimediali, di gioco, macro e per l’illuminazione.

La tastiera è infatti dotata di retroilluminazione RGB. Grazie al software è possibile configurare l’illuminazione, creare macro o rimappare completamente la tastiera inclusi i tasti multimediali ai quali è possibile assegnare una funzione specifica per ogni profilo.

Infine sarà possibile salvare fino a 3 profili direttamente sulla memoria interna della tastiera, in modo da averne sempre accesso anche su altri sistemi, ad esempio in caso di LAN party.

La Sharkoon Skiller SGK5 sarà disponibile a breve a un prezzo suggerito di 39,99 euro.