Slack addestra i suoi modelli di IA sulle tue chat, ma c'è un modo per disattivarlo

In una mossa alquanto controversa, Slack sta addestrando i modelli utilizzati per le sue funzionalità di intelligenza artificiale generativa utilizzando messaggi degli utenti, file e altri dati, di default e senza il consenso esplicito degli utenti. Fortunatamente, però, c'è un modo per bloccarlo.

La rivelazione che informazioni potenzialmente sensibili vengono utilizzate per addestrare l'AI di Slack mette in luce gli aspetti più problematici della nuova tecnologia. Non è una novità, infatti, che l'intelligenza artificiale generativa venga criticata per non citare correttamente le fonti e per il potenziale di generare contenuti che potrebbero essere soggetti a violazioni del diritto d'autore.

Dalla pagina dei principi sulla privacy dell'azienda si legge che per "sviluppare modelli AI/ML non generativi per funzionalità come le raccomandazioni di emoji e canali, i nostri sistemi analizzano i dati dei clienti (ad es. messaggi, contenuti e file) inviati a Slack così come altre informazioni (inclusi dati sull'uso) come definito nella nostra Politica sulla Privacy e nel vostro accordo con i clienti".

Un altro passaggio indica: “Per escluderti, si prega di far contattare il responsabile della tua organizzazione o il proprietario principale al nostro team di Esperienza del Cliente all'indirizzo feedback@slack.com...” Tuttavia, l'azienda non offre un lasso di tempo preciso per l'elaborazione di tali richieste.

Coloro che desiderano non partecipare in questo progetto devono, dunque, farlo attraverso l'amministratore del loro Slack, che dovrà inviare una e-mail all'azienda per interrompere l'uso dei dati.

In risposta alle numerose critiche ricevute dalla community, Slack ha pubblicato un post sul blog per affrontare le preoccupazioni emerse, aggiungendo: “Non costruiamo né addestriamo questi modelli in modo che possano apprendere, memorizzare o essere in grado di riprodurre qualsiasi dato dei clienti di alcun tipo.” Slack ha anche confermato che i dati degli utenti non vengono condivisi con fornitori terzi di LLM (Large Language Models) per scopi di addestramento.