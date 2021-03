Slack ora fa inviare messaggi a chiunque, ma è davvero una buona idea?

Il noto software Slack, impiegato da diverse aziende di tutto il mondo per portare la comunicazione tra diversi team in un unico ambiente e ottimizzare il flusso di lavoro, si è recentemente arricchito di una nuova funzionalità. Chiamata “Slack Connect”, questa opzione consente di inviare messaggi o creare canali condivise anche con persone esterne alla propria organizzazione.

Grazie a Slack Connect, gli utenti saranno in grado di comunicare più velocemente con i propri partner, migliorare i rapporti con i clienti per offrire un supporto di alto livello diminuendo drasticamente i tempi di risposta e, nel complesso, aumentare la produttività. Slack Connect è un’opzione che fa parte dei piani di abbonamento a pagamento di Slack. Una volta abilitata, gli utenti vedranno una nuova sezione nella barra laterale che, una volta cliccata, consentirà di creare un canale condiviso o inviare messaggi diretti a utenti al di fuori della propria azienda.

Come fanno notare i colleghi di BleepingComputer, i messaggi diretti non sono crittografati end-to-end, quindi se necessitate di una maggiore sicurezza dovreste rivolgervi ad altre applicazioni di messaggistica, come WhatsApp, Signal o Wire. Sebbene potenzialmente molto utile, Slack Connect, sfortunatamente, può essere utilizzata in modo improprio, come riportato dall’utente Twitter Menotti Minutillo, il quale ha dimostrato che individui malintenzionati possono inviare inviti contenenti un linguaggio inappropriato che non è possibile filtrare, dato che provengono da un indirizzo Slack generico.

well that was easy as shit to abuse

– send invite with nasty language

– slack emails you w/ the full content of the invite

– can't block the emails because they come from a generic slack address that informs you of invites

– abuser can keep inviting w/ abusive language https://t.co/Mw9W5L251a pic.twitter.com/dWEAD7ccRO

— Menotti Minutillo (@44) March 24, 2021