Il settore della domotica italiana celebra un traguardo storico: il fatturato complessivo delle soluzioni per la Smart Home ha superato il miliardo di euro nel 2025, registrando una crescita dell'11% rispetto all'anno precedente. Un risultato che conferma la maturità di un mercato che solo pochi anni fa era considerato di nicchia, e che oggi rappresenta una componente sempre più strategica dell'ecosistema tecnologico domestico. La combinazione tra connettività sempre più capillare, standard unificati come Matter e una crescente attenzione all'efficienza energetica sta trasformando le abitazioni italiane in ambienti intelligenti e interconnessi.

L'incremento a doppia cifra testimonia come la Smart Home non sia più appannaggio esclusivo degli early adopter tecnologici, ma stia entrando nelle case della classe media italiana. Le motivazioni di questa espansione sono molteplici: la diffusione di assistenti vocali come Alexa e Google Assistant ha abbassato la barriera d'ingresso, mentre i prezzi di dispositivi come lampadine intelligenti, termostati smart e videocamere di sicurezza sono diventati accessibili a un pubblico più ampio. Il segmento della sicurezza domestica, in particolare, rappresenta uno dei principali driver di crescita, con sistemi di videosorveglianza connessi e serrature intelligenti che registrano performance commerciali particolarmente positive.

Dal punto di vista tecnologico, il 2026 segna un punto di svolta nell'interoperabilità tra ecosistemi precedentemente chiusi. L'adozione dello standard Matter sta finalmente permettendo a dispositivi di marchi diversi di comunicare senza necessità di bridge o hub proprietari, semplificando drasticamente l'esperienza utente. Questo progresso tecnico, sostenuto dai giganti del settore come Apple, Google, Amazon e Samsung, sta contribuendo a dissipare la confusione che aveva frenato molti consumatori negli anni passati, quando la scelta di un ecosistema significava un impegno a lungo termine con un singolo produttore.

Il superamento del miliardo di euro di fatturato rappresenta un punto di non ritorno per la domotica italiana, consolidando la Smart Home come categoria di mercato mainstream

L'analisi per segmenti rivela dinamiche interessanti: mentre i dispositivi per l'illuminazione e il controllo climatico mantengono una posizione dominante in termini di volumi, sono gli elettrodomestici connessi a mostrare i tassi di crescita più sostenuti. Lavatrici, frigoriferi e forni dotati di connettività Wi-Fi e controllo remoto tramite app stanno conquistando quote di mercato significative, spinti anche dalle politiche di incentivi per l'efficienza energetica che premiano gli apparecchi di ultima generazione. La possibilità di monitorare e ottimizzare i consumi elettrici in tempo reale sta diventando un argomento commerciale sempre più efficace, specialmente in un contesto di costi energetici elevati come quello europeo.

Il comparto della gestione energetica rappresenta probabilmente il terreno più fertile per i prossimi sviluppi. L'integrazione tra sistemi fotovoltaici domestici, sistemi di accumulo a batteria e reti intelligenti di distribuzione dell'energia all'interno dell'abitazione sta creando un nuovo paradigma di autosufficienza energetica. Termostati smart capaci di apprendere le abitudini degli abitanti e ottimizzare il riscaldamento di conseguenza, prese intelligenti che monitorano i consumi standby, sistemi di gestione del carico che distribuiscono l'utilizzo degli elettrodomestici nelle fasce orarie più convenienti: sono tutte soluzioni che stanno passando dalla teoria alla pratica quotidiana nelle case italiane.

Non mancano tuttavia le sfide tecniche e normative. La sicurezza informatica rimane un nodo critico: dispositivi IoT mal protetti rappresentano potenziali porte d'accesso per attacchi informatici alle reti domestiche. Il tema della privacy dei dati raccolti da videocamere, assistenti vocali e sensori vari continua a sollevare interrogativi, specialmente alla luce delle stringenti normative GDPR che regolano il mercato europeo. I produttori stanno rispondendo con implementazioni di crittografia end-to-end e elaborazione locale dei dati, ma la consapevolezza degli utenti su questi aspetti resta limitata.

Le prospettive per i prossimi anni indicano un'ulteriore accelerazione del settore. L'arrivo della connettività 5G nelle abitazioni, combinato con lo sviluppo di tecnologie edge computing che permettono elaborazioni complesse direttamente sui dispositivi domestici, promette di sbloccare nuove applicazioni impossibili con le attuali infrastrutture.