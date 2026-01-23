Mediaworld propone il HUAWEI WATCH FIT 4 PRO in elegante colorazione nera a 188,49€. L'offerta diventa ancora più interessante grazie a uno sconto extra da 34€ per i membri iscritti al programma MW Club del portale che porta il prezzo finale a soli 154,49€. Approfittatene per portare a casa questo smartwatch Huawei a 154,49€, un'occasione imperdibile per chi cerca un dispositivo tecnologico avanzato per il monitoraggio fitness e della salute quotidiana.

NB: ricordatevi di entrare in MW Club per ottenere uno sconto aggiuntivo di €34 durante il checkout

Huawei Watch Fit 4 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il HUAWEI WATCH FIT 4 PRO è lo smartwatch ideale per chi cerca un compagno tecnologico completo per il fitness e la vita quotidiana. Vi conquisterà se siete appassionati di sport e benessere, grazie al monitoraggio avanzato dell'attività fisica che include numerose modalità di allenamento e il tracciamento accurato dei parametri vitali. È perfetto anche per i professionisti sempre connessi che necessitano di notifiche intelligenti e gestione delle chiamate direttamente dal polso, senza dover continuamente estrarre lo smartphone dalla tasca.

Questo modello soddisfa l'esigenza di chi vuole unire stile ed eleganza a funzionalità avanzate: il design raffinato in colorazione Black si adatta perfettamente sia agli outfit sportivi che a quelli più formali. Con 154,49€ grazie allo sconto extra di 34€, rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera entrare nel mondo degli smartwatch premium senza spendere cifre eccessive. La lunga autonomia della batteria vi libererà dall'ansia di ricariche continue, rendendolo la scelta ottimale per chi ha ritmi di vita intensi e cerca un dispositivo affidabile h24.

HUAWEI WATCH FIT 4 PRO in elegante colorazione nera è il compagno ideale per chi cerca prestazioni avanzate al polso. Dotato di funzioni complete per il monitoraggio della salute e dell'attività fisica, vi accompagnerà in ogni momento della giornata con stile e precisione tecnologica.

