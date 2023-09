Il prossimo mese, Qualcomm è pronta a lanciare il chipset Snapdragon 8 Gen 3, fabbricato da TSMC utilizzando il processo a 4 nm. Questo nuovo SoC sostituirà il potente processore Snapdragon 8 Gen 2 (AP) che attualmente equipaggia la maggior parte dei principali telefoni Android.

Tuttavia, ci potrebbe essere una sorpresa in arrivo. Recentemente, sono trapelati dei documenti che, presumibilmente, provengono da Qualcomm, e che sono stati pubblicati dal sito sudcoreano gamma0burst (tramite Gizmochina), nei quali viene svelata l’esistenza di una seconda variante del chipset.

Secondo i documenti, il SoC Snapdragon 8 Gen 3 includerà il core CPU Cortex-X4 prime, il core CPU ad alte prestazioni Cortex-A720 e il core CPU ad alta efficienza Cortex-A520. Risulta, però, presente anche una menzione per una seconda variante, la quale utilizzerà il nodo a 3 nm N3E (enhanced) sempre di TSMC. Attualmente, solo l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max, sono dotati di chipset a 3 nm (il modello A17 Pro).

Un nodo di processo più piccolo comporta un set di funzionalità più compatto e transistor più ridotti in dimensioni. Questo consente di inserire più componenti all’interno di uno spazio limitato su un chip, rendendolo più potente ed efficiente dal punto di vista energetico. Di conseguenza, la variante a 3 nm del SoC Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe contenere più transistor rispetto alla versione a 4 nm.

Nel 2022, Qualcomm aveva sostituito il Snapdragon 8 Gen 1, costruito utilizzando il processo a 4 nm di Samsung, con lo Snapdragon 8+ Gen 1, realizzato da TSMC sempre a 4 nm. Questa mossa si era dimostrata vantaggiosa per Qualcomm, poiché lo Snapdragon 8+ Gen 1 era risultato più efficiente del 30% e senza problemi di surriscaldamento.

A differenza del 2022, quando lo Snapdragon 8+ Gen 1 aveva sostituito lo Snapdragon 8 Gen 1, i documenti trapelati indicano che entrambe le varianti dello Snapdragon 8 Gen 3 saranno presentate contemporaneamente. L’evento dovrebbe svolgersi il 24 ottobre al Snapdragon Summit alle Hawaii. Al momento, non è chiaro se la seconda variante dello Snapdragon 8 Gen 3 adotterà la denominazione Snapdragon 8+ Gen 3.

Per chiarire ulteriormente, entrambe le varianti del chipset avranno la stessa configurazione, con l’unica differenza che riguarda il nodo di processo utilizzato per la loro fabbricazione. Inoltre, sembra che questa situazione non includa il presunto Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy, che dovrebbe rappresentare una versione overclockata del chip a 4 nm.