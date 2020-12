Sonnet Echo III Desktop, ecco il box Thunterbolt 3 per i professionisti

Sonnet ha presentato uno dei primi box di espansione Thunderbolt 3 in grado di supportare fino a tre schede video full size con un’interfaccia PCIe 3.0. Echo III Desktop è progettato per i professionisti di diverse aree, quindi può ospitare una scheda grafica, un SSD di fascia alta, un acceleratore per carichi di lavoro audio o video o una scheda di rete 10GbE.

I moderni laptop e PC all-in-one possono includere una CPU generica abbastanza potente non solo per attività di produttività e intrattenimento, ma anche per applicazioni di alto livello. Tuttavia, non è possibile avere ulteriori slot di espansione per le schede necessarie a carichi di lavoro professionali. Grazie alle porte Thunderbolt 3 è possibile colmare a questa lacuna.

Il box Echo III Desktop di Sonnet può ospitare fino a tre schede aggiuntive full-height full-length (FHFL) che consumano non più di 400W di potenza complessivamente. Il case dispone di uno slot meccanico PCIe 3.0 x16 (x8 elettrico), uno slot meccanico x8 (x8 elettrico) e uno slot meccanico x8 (x4 elettrico).

Per garantire che le schede funzionino con prestazioni costanti e non si surriscaldino, lo chassis è dotato di due ventole Noctua NF-R8 redux-1800 che producono fino a 17,1 dbA di rumore. Il box è equipaggiato con due porte Thunderbolt 3, una per l’ingresso e un’altra per il daisy-chain ad un dispositivo TB3 aggiuntivo o un display.

Stando ad una delle immagini del produttore, il Sonnet Echo III Desktop utilizza un singolo controller Thunderbolt 3. Essendo rivolto ai professionisti, Sonnet ha testato Echo III Desktop con una serie di componenti di livello professionale, comprese schede audio, adattatori 10GbE, schede FireWire, schede grafiche (fino a AMD Radeon Pro WX7100 o Nvidia Quadro Pro RTX 4000), adattatori SAS/SATA, SSD, schede di acquisizione di segnali, schede di acquisizione ed elaborazione video e persino extender PCIe. Ovviamente, tutti questi dispositivi saranno limitati ad una connessione di 40Gb/s (fino a 2750MB/s), il che potrebbe essere un vincolo per alcuni carichi di lavoro.

Echo III Desktop di Sonnet sarà disponibile a breve. Poiché si tratta di una soluzione per professionisti, essa viene proposta al prezzo piuttosto sostenuto di 799,99$ (secondo Hermitage Akihabara), decisamente superiore alla maggior parte dei box TB3 sul mercato.