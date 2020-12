Sono in arrivo versioni custom delle AMD Radeon RX 6900 XT?

I rumor che hanno preceduto e seguito la presentazione della nuova linup di schede video prodotte da AMD e basate sull’architettura RDNA 2 indicavano l’esistenza di soli modelli reference per la top di gamma dell’azienda di Sunnyvale, la Radeon RX 6900 XT. È davvero questo il caso?

Nuove indiscrezioni in arrivo dalla fonte cinese MyDrivers sembrano confermare l’esistenza di versioni custom della GPU top di gamma di AMD. La Radeon RX 6900 XT non sarà quindi solo disponibile nella versione classica venduta direttamente da AMD sul proprio sito web, ma sarà personalizzata dai partner AIB con design in grado di ottenere performance ancora più estreme.

Secondo la fonte AMD avrebbe finalmente autorizzato i propri partner AIB a progettare delle versioni custom della RX 6900 XT. Overclock3D ha anche sottolineato come brand quali XFX abbiano già pronti dei design personalizzati in grado di adattarsi alla potente GPU AMD. Come scritto sul comunicato stampa di lancio, la RX 6800 XT Speedster MERC 319 utilizza un sistema di alimentazione “basato su un design originariamente pensato per la RX 6900 XT“.

Non c’è una reale motivazione per la quale AMD dovrebbe impedire ai propri partner di creare schede grafiche Radeon RX 6900 XT personalizzate. Molti consumatori non acquistano le GPU reference quando sanno che saranno disponibili modelli aftermarket personalizzati, specialmente se sono fedeli a marchi come ASUS ROG, Sapphire Nitro o Gigabyte Aorus.

Nonostante i modelli custom di Radeon RX 6900 XT siano in lavorazione, al lancio probabilmente saranno disponibili solo le schede reference di AMD, esattamente come successo all’uscita di Radeon RX 6800 e della sua variante XT.

Le Radeon RX 6900 XT personalizzate arriveranno probabilmente in un secondo momento, appena i vari partner AIB avranno finalizzato i propri design e avranno messo le mani sulle GPU prodotte per AMD dalle fonderie a 7nm di TSMC.