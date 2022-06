Nell’affollato mercato dei monitor gaming, oggi dobbiamo dare il benvenuto a un nuovo player: Sony. Se ci pensate, c’era da aspettarselo: era prevedibile che l’azienda dietro PS5, prima o poi, avrebbe creato un monitor ottimizzato per il gaming, sia su PC che sulla propria console. Questo è infatti il nuovo Sony Inzone M9 (U27M90): un 27 pollici pensato per videogiocatori con diverse caratteristiche (anche di design, come vedremo più avanti) che lo rendono complementare alla console giapponese.

Facciamo subito una premessa: abbiamo messo le mani sul nuovo Sony U27M90 da poco, troppo poco per fare una recensione approfondita. Quella che leggerete ora è più un’anteprima in cui andiamo a raccontarvi la nostra esperienza d’uso e le nostre prime impressione, ma nei prossimi giorni aggiorneremo l’articolo con considerazioni più dettagliate e test specifici effettuati con strumenti e software appositi, così da valutare al meglio pregi e difetti di questo monitor.

Specifiche tecniche alla mano, il nuovo Sony Inzone M9 (U27M90) è dotato di un pannello 27 pollici con risoluzione 4K, frequenza d’aggiornamento di 144Hz, support a G-Sync e FreeSync, tempo di risposta di 1ms, luminosità massima di 400 nit (che tocca i 600 nit in HDR), buona copertura della gamma cromatica (Sony dichiara 95%+ della gamma DCI-P3), due speaker da 2 watt integrati, immancabili LED RGB sul retro e retroilluminazione full-array con 96 zone di local dimming, il tutto a un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 1000 euro; sulla carta non si tratta di un monitor con specifiche tecniche da urlo, ma più che adeguato per giocare, sia su PC che su PS5, grazie anche alla presenza di due porte HDMI 2.1 per sfruttare al massimo la console di nuova generazione. Il resto della dotazione porte è composto da una DisplayPort 1.4, un jack da 3,5mm, tre USB 3.0 tipo A (abilitato da una USB 3.0 tipo B da collegare al PC) e una USB-C, che oltre a supportare l’input video tramite DisplayPort, ricarica anche il laptop collegato.

Oltre al collegamento tramite HDMI 2.1, che ricordiamo supportare al massimo il 4K a 120Hz, il nuovo Sony U27M90 integra due funzionalità specifiche per PS5, Tone Mapping automatico in HDR e selezione automatica della modalità d’immagine: in questo modo si avrà sempre (almeno in teoria) la miglior qualità dell’immagine possibile e il minor input lag quando si gioca con PS5, senza dover andare a modificare manualmente parametri del monitor come luminosità, contrasto, saturazione o altro.

Funzionalità interessante anche per gli utenti PC è poi la presenza di uno switch KVM, che permette di collegare al monitor mouse, tastiera e controller (sfruttando le porte USB-A o la porte USB-C) e usarli su tutti i dispositivi collegati al monitor: in pratica, le periferiche collegate allo schermo gestiranno il dispositivo di cui si sta visualizzando l’output video, e andando a cambiare la sorgente di input si andrà a cambiare anche il device che si controlla. Si tratta di una soluzione molto comoda se, ad esempio, avete collegato al monitor più di un PC, o sia il PC che la console, e non volete dover staccare e riattaccare continuamente le periferiche o, ancora peggio, tenerne sulla scrivania una per ogni macchina.

Design

Appena lo si estrae dalla confezione, è impossibile non notare le somiglianze del Sony Inzone M9 con PS5: lo stile è praticamente lo stesso, con la base che ricorda davvero da vicino una PS5, con i lati bianchi e il centro nero, mentre il retro del monitor è totalmente bianco e riprende le linee della console. In basso a destra troviamo il tasto d’accensione e il joystick per navigare nel menu OSD, mentre sotto sono presenti le varie porte descritte prima, a cui si accede abbastanza facilmente. Nel braccio è presente anche un foro per il passaggio dei cavi, che possono poi essere tenuti in ordine grazie a alla piccola clip presente in confezione. Sempre sul retro troviamo, nella parte alta, una griglia in cui è presente l’illuminazione RGB, personalizzabile in 14 differenti colori.

In termini di design ciò che più spicca del Sony U27M90 è indubbiamente la base d’appoggio: i piedini di supporto in metallo non si avvitano alla base del braccio ma a metà, permettendo al monitor di appoggiare sulla scrivania in 3 punti. Si tratta di una soluzione alternativa molto interessante, ma che potrebbe creare problemi a chi vuole appoggiare il monitor su un rialzo, dal momento che ha bisogno di parecchio spazio in profondità.

Oltre a questo, la base purtroppo offre regolazioni molto limitate: non si può mettere il monitor in verticale né inclinarlo a destra o sinistra, ma solo alzarlo, abbassarlo e inclinarlo verso l’alto o verso il basso. La natura del braccio fa sì che regolando l’altezza cambi anche la distanza dal monitor (lo schermo si muove su una diagonale, non in verticale), quindi potreste doverlo avvicinare o allontanare quando andando ad alzarlo o abbassarlo.

Menu OSD

Il menu OSD può essere gestito dal joystick posto sul retro del monitor o tramite il software Inzone sviluppato da Sony. L’app permette di gestire tutti i parametri del monitor, di salvare preset per i diversi giochi e di modificare anche alcuni parametri audio delle nuove cuffie Sony H9, H7 e H3, lanciate in contemporanea al nuovo monitor.

Nel menu OSD troviamo cinque diverse modalità d’immagine, con le due modalità Gioco che permettono di andare a modificare vari parametri d’immagine, tra cui saturazione, colore, gamma e altri aspetti, così da poter calibrare il monitor.

Le funzioni dedicate al gaming integrano i classici mirini verdi e rossi da posizionare al centro dello schermo, un indicatore del framerate, un timer, un’opzione per abilitare e disabilitare l’adaptive sync e i classici overdrive e Black Equalizer, che schiarisce le aree buie nei giochi. Come sempre vi consigliamo di lasciare l’overdrive al minimo, così da evitare fastidiosi problemi di ghosting.

Tra le opzioni ce n’è anche una dedicata al local dimming, che consente di selezionare tra due livelli di intensità oppure di disattivarlo. Troviamo poi la possibilità di lasciare attive le porte USB anche a monitor spento, così da poter caricare eventuali dispositivi collegati anche quando non si sta usando il PC o la console.

Dal menu OSD è anche possibile scegliere tra i 14 colori dell’illuminazione LED, che ovviamente può anche essere spenta.

Esperienza d’uso

Come accennato in apertura non abbiamo passato molto tempo con il Sony Inzone M9, ma nelle poche ore d’uso abbiamo fatto qualche test sia con i giochi che con l’uso quotidiano del PC. Durante l’uso con un MacBook i documenti e i vari siti web sono visualizzati in maniera chiara e molto nitida, permettendoci di lavorare senza alcuna difficoltà; anche con Photoshop non ci sono stati particolari problemi, con una riproduzione dei colori (con profilo Standard) fedele. Anche gli angoli di visione sono molto buoni, con i colori che virano leggermente verso il verde solamente quando si è praticamente paralleli allo schermo.

Anche nei giochi, l’esperienza in SDR è ottima: l’immagina è vivida e ben rappresentata, che sia l’Interregno di Elden Ring o la notturna Night City con le sue luci al neon. Sfortunatamente non abbiamo avuto modo di provare l’HDR né in gioco né con dei video, ma aggiorneremo l’articolo quando avremo fatto i test necessari.

L’ottima esperienza di gioco si scontra però con quello che è forse il più grande problema del Sony U27M90: l’altezza. Purtroppo, come forse potete intuire anche dalle immagini, anche regolato al massimo il monitor rimane sempre molto basso, risultando poco ergonomico: una persona di altezza media (1,75 metri) si ritrova ad avere gli occhi quasi al livello del bordo superiore, per per una visione ottimale sarete costretti a inclinarlo verso l’alto o ad abbassare la sedia, rischiando però di trovarvi scomodi con l’uso di mouse e tastiera. Non lo potrete usare nemmeno in una configurazione in cui avete il vostro laptop sotto allo schermo, dal momento che lo schermo del portatile si andrà a sovrapporre al monitor. Un vero peccato, perché si tratta di una problematica che in molti casi non permette di usare il dispositivo nel migliore dei modi e obbliga all’acquisto di un rialzo, che però dovrà essere profondo almeno 30 cm dato lo spazio occupato dalla base del Sony U27M90.

Verdetto preliminare

Il primo tentativo di Sony nel mondo dei monitor gaming è fatto di luci e ombre: il Sony Inzone M9 (U27M90) ha un’ottima scheda tecnica, specialmente se si pensa di abbinarlo a PS5, oltre a funzionalità particolarmente utili e interessanti dedicate sia agli utenti PC, come lo switch KVM, che specifiche per la console sviluppata dall’azienda, come il Tone Mapping automatico in HDR. Dalla nostra esperienza gli angoli di visione e la qualità dell’immagine in SDR sono molto buoni (come detto, l’HDR va ancora testato a dovere), la possibilità di abilitare G-Sync e FreeSync fa sì che si possa giocare tranquillamente senza artefatti grafici con qualsiasi piattaforma. Anche in ambito lavorativo l’uso è soddisfacente, grazie alla possibilità di trasmettere il video e alimentare il laptop con un unico cavo USB-C e a un contrasto che offre testi nitidi e ben definiti in ogni situazione.

Peccato davvero per quel problema di regolazione dell’altezza, che come vi abbiamo raccontato necessita di determinati accorgimenti per non incorrere in problemi causati dalla postura scorretta. Se siete interessati al Sony U27M90, a meno che non pensiate di usarlo solo con la console e possiate abbassare la vostra sedia a piacimento senza problemi, vi consigliamo caldamente di valutare bene questo aspetto, acquistando assieme allo schermo un rialzo da mettere sulla vostra scrivania, che permetta di avere il monitor alla giusta altezza.