Space Monitor, CRG9 e UR59C: tre nuovi monitor firmati Samsung

Samsung Electronics ha annunciato tre nuovi monitor: Space Monitor, CRG9 e UR59C. Space Monitor è disponibile sia come 27 pollici QHD che 32 pollici 4K UHD e punta tutto su un design moderno, minimalista e flessibile. È pensato per chi lavora al computer e ha bisogno di sfruttare al meglio l’area a propria disposizione.

Non occupa infatti spazio sulla scrivania, agganciandosi nella parte posteriore della stessa. Il braccio flessibile permette di spingere in avanti o indietro il display, in modo da adattarsi alle esigenze di tutti. Può anche essere inclinato in avanti o indietro, e regolato in altezza. Ulteriore chicca è la possibilità di far passare i cavi di alimentazione e HDMI nel braccio, in modo da favorire un cable management pulito.

CRG9 è invece un monitor da 49 pollici Quantum Dot curvo (1800 millimetri, 1800R) che rappresenta un evoluzione del ben noto C49HG90. Contraddistinto da un aspect ratio 32:9, offre una risoluzione “dual QHD” di 5120×1440 pixel, luminosità di picco pari a 1000 nits e HDR10. Secondo Samsung è equivalente a due monitor da 27 pollici QHD 16:9.

Completano le specifiche tecniche il refresh rate a 120 Hz, il tempo di risposta di 4 millisecondi e la AMD Radeon FreeSync 2 HDR Technology per ridurre stuttering, screen tearing e input latency per un’esperienza di gioco al massimo livello. La funzionalità PbP (Picture-by-Picture) permette a due fonti video di essere viste sullo stesso schermo contemporaneamente. Il CRG9 include una HDMI, due DisplayPort, connettività USB 3.0 e il jack per le cuffie.

Infine ecco l’UR59C, un 32 pollici 4K UHD (31,5 pollici 3840×2160 pixel) curvo (1500R) con rapporto di contrasto di 2500:1 pensato per i creatori di contenuti. Per questo occupa non solo poco spazio sulla scrivania ma ha anche una profondità contenuta di soli 6,7 millimetri. Samsung Space Monitor e UR59C sono già prenotabili negli Stati Uniti presso BestBuy.com, Amazon.com e Samsung.com, mentre il CRG9 sarà disponibile nel corso del 2019.