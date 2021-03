Sparite le RTX 3090 con design blower, saranno sostituite dalle GPU per i miner?

I produttori di GPU che avevano annunciato l’arrivo sul mercato di alcuni modelli di Nvidia GeForce RTX 3090 con design blower le stanno dismettendo. Come segnalato dai colleghi di Videocardz, le BFGPU con design a singola ventola stanno lentamente scomparendo ed il presunto motivo potrebbe non fare contenti i gamer.

Vari marchi e produttori di GPU stanno rimuovendo alcuni modelli di schede video Nvidia GeForce RTX 3090 dal proprio catalogo, in particolare le versioni con design di tipo blower. Nonostante fosse sin da subito sembrato stupefacente che una GPU così potente potesse essere tenuta a bada da un sistema di raffreddamento di quel tipo, la possibilità di optare per tale design era una cosa che agli utenti non era affatto dispiaciuta.

Gli AIB di Nvidia stanno rimuovendo, senza grossi annunci, i modelli blower di RTX 3090 dai propri siti web. La rimozione sta riguardando (salvo alcuni casi eccezionali) solo e soltanto le RTX 3090, mentre le RTX 3080 e RTX 3070 sono ancora presenti a listino. I vari brand dovrebbero mettere in vendita molto presto l’ultimo stock di RTX 3090 con design blower per poi farle scomparire per sempre.

Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale riguardo le motivazioni che hanno portato alla cancellazione di tali GPU e non accade quasi mai che i brand decidano di eliminare dal proprio catalogo i propri prodotti così presto.

Secondo Videocardz, la rimozione potrebbe avere a che fare con l’arrivo delle GPU per il mining di criptovalute CMP HX recentemente annunciate dall’azienda capitanata da Jensen Huang. Gli AIB potrebbero aver deciso, infatti, di utilizzare questi design per le schede grafiche dedicate al mining, le quali saranno disponibili solamente tramite i produttori di terze parti.

Tra i modelli che sono stati rimossi troviamo:

EMTEK GeForce RTX 3090 24GB Blower Edition

ASUS GeForce RTX 3090 24GB TURBO

GALAX GeForce RTX 3090 24GB Classic

GIGABYTE GeForce RTX 3090 24GB TURBO (GV-N3090TURBO-24GD)

MSI GeForce RTX 3090 24GB AERO

Non sappiamo se veramente i design dei sistemi di dissipazione di queste schede siano stati riservati per l’utilizzo con le GPU Nvidia CMP HX, tuttavia credo che lo scopriremo molto presto, quando le GPU saranno disponibili all’acquisto.