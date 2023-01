L’applicazione per il 3D senza occhiali SpatialLabs TrueGame di Acer introduce la nuova modalità “3D Ultra”, presentata dall’azienda in occasione del CES 2023, che consente di aumentare ulteriormente l’immersività in tutti i più recenti titoli tripla A supportati. Gli utenti potranno personalizzare gli effetti 3D stereofonici in base alle proprie preferenze e attivare la modalità con un solo clic attraverso l’applicazione. La modalità offre un’esperienza 3D stereoscopica potenziata rispetto al passato, offrendo un’esperienza notevolmente più coinvolgente con i più recenti titoli tripla A.

Con il nuovo aggiornamento arriva anche 3D Sense: delle configurazioni di effetti 3D stereoscopici per soddisfare le preferenze dei giocatori in termini di dettagli visivi, effetti e intensità della profondità 3D. Verranno mensilmente aggiunti nuovi titoli supportati, sia tripla A ma anche vecchi classici, da poter rigiocare con un’esperienza totalmente diversa.

“Lo sviluppo di giochi è una forma d’arte che richiede agli sviluppatori di portare i loro sogni in mondi 3D incredibilmente realistici e incantevoli. È un’impresa che richiede un enorme investimento di tempo e creatività“, dichiara Jerry Kao, Co-COO di Acer Inc. “Le esperienze visive dei giocatori di oggi sono fortemente limitate dai dispositivi di visualizzazione 2D. Con SpatialLabs TrueGame le cose cambiano: continuiamo a spingere l’esperienza di gioco in 3D aggiungendo il 3D geometrico completo e liberando la potenza della tecnologia 3D stereoscopica“.

Combinando la tecnologia di tracciamento oculare SpatialLabs, assieme alla visualizzazione 3D stereoscopica e il rendering delle immagini in tempo reale, è possibile ricreare scene, oggetti e personaggi in tre dimensioni. Grazie alla funzionalità One-click Game Play, è inoltre possibile avviare velocemente i giochi con un profilo 3D preconfigurato. La nuova modalità arricchisce l’esperienza di SpatialLabs TrueGame, aggiungendo una seconda telecamera virtuale per offrire un’immersione 3D diversa da altre tecnologie. Grazie alla facilità d’uso dell’applicazione TrueGame e all’aggiunta del profilo ottimizzato 3D Ultra, gli appassionati del 3D possono facilmente godere di una gamma più ampia e fluida di effetti 3D stereoscopici senza occhiali, sviluppati specificamente per ogni singolo titolo di gioco.

La modalità verrà introdotta su Acer SpatialLabs TrueGame attraverso un aggiornamento che verrà rilasciato alla fine di questo mese.