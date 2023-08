State cercando una soluzione che vi permetta di immagazzinare tutti i vostri file, mantenendoli al sicuro e liberando lo spazio di archiviazione dei vostri dispositivi? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova promozione lanciata da Internxt, che vi permetterà di ottenere fino a 10TB di spazio col 50% di sconto!

Tutti i piani a vita di Internxt, infatti, sono in sconto a metà prezzo, per cui potrete scegliere quello più adatto alle vostre esigenze: il più economico è quello da 2TB, in offerta a 149,00€ invece di 299,00€, mentre il più capiente (e che vi consigliamo) vi offrirà ben 10TB di spazio, pagandolo solamente 499,00€ anziché 999,00€.

Internxt è perfetto per tutti coloro che per motivi di lavoro o di studio devono tenere salvata un’enorme quantità di file. Vi permetterà, infatti, di archiviare in modo sicuro e privato tutti i vostri preziosi dati, che si tratti di foto, video, documenti o qualsiasi altro tipo di informazione desideriate conservare per tutta la vita, dato che i piani in offerta non hanno una scadenza.

La vostra privacy è una priorità assoluta per Internxt, e proprio per questo motivo hanno adottato un approccio zero-knowledge. Ciò significa che ogni volta che caricherete un file, questo verrà criptato tramite crittografia AES-256 CTR, rendendo l’accesso possibile solo a voi. Potete quindi rilassarvi, sapendo che solo voi avrete il controllo completo sui vostri dati.

Ma la sicurezza non è l’unica caratteristica straordinaria di Internxt: il servizio conserva i dati in modo decentralizzato, frammentando i file prima dell’upload e criptandoli, per poi caricarli su server diversi. Questo sistema doppio assicura che i vostri dati siano completamente al sicuro, ma allo stesso tempo potrete accedervi da qualsiasi dispositivo. L’interfaccia web e le applicazioni dedicate per PC, smartphone e tablet vi consentiranno, infatti, di visualizzare e gestire i vostri file in modo comodo e veloce da qualsiasi luogo.

Internxt vi offrirà anche l’autenticazione a due fattori, uno scanner antivirus per tutti i file e il controllo delle password, garantendo un ulteriore livello di sicurezza. Inoltre, il servizio di backup automatico vi permetterà di sincronizzare i vostri dati ogni volta che apportate modifiche ai file, evitando così di perdere mai alcuna informazione preziosa.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Internxt dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.Inter

