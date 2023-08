Se preferite archiviare i vostri file nel cloud anziché su un dispositivo fisico, evitando al contempo la preoccupazione dei rinnovi periodici dell’abbonamento, Internxt propone una soluzione perfetta per voi! Tuttavia, è importante tenere presente che questa offerta sarà valida solo fino al 31 agosto e non vi è certezza riguardo alla sua futura riproposizione. Mediante questa promozione, avrete la possibilità di usufruire di uno spazio di archiviazione nel cloud a vita, con un’unica spesa, e in aggiunta potrete beneficiare di uno sconto del 50% sul prezzo standard.

Sono disponibili tre piani, ciascuno dotato delle stesse avanzate tecnologie di sicurezza, con l’unica differenza relativa alla capacità di archiviazione. Potrete scegliere il piano più contenuto da 2TB, l’intermedio da 5TB o il più ampio da 10TB. Grazie allo sconto del 50%, i prezzi sono rispettivamente di 149,00€, 249,00€ e 499,00€. Confrontando il piano a vita più conveniente con quello annuale, noterete una differenza di meno di 50,00€ a favore dell’opzione annuale. Tuttavia, è fondamentale riconoscere che il piano a vita rivelerà i suoi vantaggi già dopo il primo anno poiché, come accennato precedentemente, non sarà necessario corrispondere ulteriori pagamenti.

Oltre alle vantaggiose offerte di spazio cloud a vita, Internxt presenta una serie di elementi che ne sottolineano l’unicità. Uno di questi fattori è sicuramente rappresentato dall’attenzione prioritaria alla sicurezza. L’obiettivo primario è garantire l’integrità dei vostri dati e prevenire qualsiasi rischio di perdita dei file archiviati nel cloud. Questo risultato è reso possibile da un approccio che si distingue, in quanto Internxt non conserva alcuna forma di dati degli utenti. In aggiunta, un ulteriore livello di sicurezza è conferito dall’impiego della crittografia AES-256, rinomata per la sua politica di “zero-knowledge”, che garantisce che soltanto il possessore dei dati possa accedervi.

La decisione di usufruire di questa straordinaria opportunità è avvalorata anche dal fatto che Internxt è basato sulla tecnologia Open-source. Ciò significa che il codice sorgente è accessibile a chiunque, consentendo la verifica della sua integrità e l’individuazione di eventuali irregolarità. Sempre in termini di sicurezza, va sottolineato che Internxt ha ottenuto una certificazione indipendente da Securitum, una delle principali società europee specializzate in penetration testing. Questa certificazione rafforza ulteriormente la fiducia nell’affidabilità del servizio.

Insomma, questa è un’opportunità imperdibile per coloro che necessitano di spazio di archiviazione affidabile e durevole, in particolare per chi desidera evitare l’onere dei pagamenti periodici tipici dei servizi cloud tradizionali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere se o quando si potrà di nuovo beneficiare di questa promozione.

